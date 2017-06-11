Германия ввела дополнительный контроль на границе

Власти Германии ввели дополнительный контроль на границе в преддверии саммита Группы двадцати, который пройдет в Гамбурге 7−8 июля. Об этом сообщило МВД ФРГ.

Выборочные, «обусловленные местом и временем», проверки будут осуществляться вплоть до 11 июля. Ведомство не ожидает существенных ограничений при пересечении государственной границы.

«Безопасность саммита имеет высший приоритет», — приводятся слова главы МВД Томаса де Мезьера.

По данным германской стороны, вопрос введения допконтроля согласован с соседними странами и Еврокомиссией. Шенгенский кодекс о границах предусматривает возможность проведения таких выборочных проверок в связи с организацией крупных мероприятий.