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Германия ввела дополнительный контроль на границе

12.06.2017 18:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Германии ввели дополнительный контроль на границе в преддверии саммита Группы двадцати, который пройдет в Гамбурге 7−8 июля. Об этом сообщило МВД ФРГ.

Выборочные, «обусловленные местом и временем», проверки будут осуществляться вплоть до 11 июля. Ведомство не ожидает существенных ограничений при пересечении государственной границы.

«Безопасность саммита имеет высший приоритет», — приводятся слова главы МВД Томаса де Мезьера.

По данным германской стороны, вопрос введения допконтроля согласован с соседними странами и Еврокомиссией. Шенгенский кодекс о границах предусматривает возможность проведения таких выборочных проверок в связи с организацией крупных мероприятий.

 
 
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По данным германской стороны, вопрос введения допконтроля согласован с соседними странами и Еврокомиссией.

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