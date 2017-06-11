Тронная речь королевы в британском парламенте отложена

За кулисами в британском парламенте идут бурные переговоры о будущем как правительства страны, так и премьер-министра Терезы Мэй. Из-за возникшей после выборов политической нестабильности королева Елизавета II отложила свою традиционную тронную речь в парламенте — беспрецедентное событие в новейшей истории Британии.



Фото: Reuters

Британским парламентариям придется несколько дольше дожидаться визита королевы Елизаветы II в ее позолоченной карете.

Традиционно королева открывает новую сессию парламента. Это старинная красочная церемония, уходящая корнями в XVI век. Королева в своей карете выезжает из Букингемского дворца и с помпой прибывает в Палату лордов, где зачитывает программную речь, подготовленную правительством, в которой подробно сообщается о планах премьер-министра на ближайшее время.

В ходе досрочных парламентских выборов, прошедших в стране на прошлой неделе, правящая Консервативная партия не смогла получить абсолютное большинство мест в парламенте, ради которого премьер-министр Тереза Мэй и затевала нынешние выборы. При этом никакая другая партия не смогла получить большинство мест в палате общин, и Британия оказалась в ситуации «подвешенного парламента».

Кто виноват?

Сейчас между политиками и политическими партиями идут активные переговоры, частично с целью формирования коалиционного правительства, а частично — с тем, чтобы понять, по какой причине Консервативная партия провалила выборы.

В результате, как стало известно Би-би-си, открытие парламента (и королевская речь) откладываются на день или два. Изначально это традиционное для британской политики событие должно было произойти 19 июня.

После речи депутаты голосуют «за» или «против» представленной королевой программы правительства. Если парламент эту программу отвергнет, это рассматривается как вотум недоверия правительству и премьер-министру.



Политическое будущее премьер-министра Терезы Мэй оказалось под большим вопросом. Фото: Reuters

Консерваторы сейчас ведут переговоры о сотрудничестве (но, насколько известно, не о создании коалиционного правительства) с представителями Демократической юнионистской партии (ДЮП). Это небольшая в масштабах всей Британии партия, но ведущая политическая сила в Северной Ирландии.

ДЮП выступает против объединения Северной Ирландии с Ирландской республикой, против абортов и против однополых браков.

Премьер-министру Терезе Мэй сейчас также необходимо встретиться со своими собственными заднескамеечниками (рядовыми депутатами тори, не занимающими постов в правительстве), которые требуют объяснений со стороны руководства партии в связи с провальными результатами выборов.

Что будет с «брекситом»?

Тем временем министр по выходу из Евросоюза Дэвид Дэвис заявил, что, хотя в свете плохих результатов выборов для его партии значительную часть программных обещаний придется пересмотреть, сам «брексит» пересмотрен не будет.

Министр добавил, что намерен начать переговоры по «брекситу» с представителями ЕС уже на следующей неделе, несмотря на неопределенность по поводу того, сумеет ли Тереза Мэй удержаться на посту премьер-министра.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже обвиняет Терезу Мэй в том, что она превратилась в «сквоттера», и непонятно, по его словам, почему она до сих пор остается в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. «Страна не может себе позволить период столь сильной нестабильности», — добавил он.

На прошедших на прошлой неделе выборах Консервативная партия потеряла большинство в парламенте. Количество депутатов тори в палате общин сократилось с 331 до 318. Лейбористы же выиграли в ряде округов, и число их парламентариев выросло с 232 до 262.

Тереза Мэй встретится со своими заднескамеечниками на сутки раньше, чем планировалось.

Заднескамеечники входят в состав так называемого «Комитета 1922 года». Название отражает дату, когда был создан этот комитет, в чью задачу входит информировать руководство партии о настроениях среди депутатов парламента, а также сообщать премьер-министру, пользуется ли она или он поддержкой депутатов.

Несколько депутатов сказали Би-би-си, что встреча премьер-министра с заднескамеечниками состоится раньше, чем ожидалось, не из-за того, что среди депутатов воцарилась паника после выборов, а именно для того, чтобы предотвратить подобную панику.

Заднескамеечники бунтуют?

Мало кто ожидает, что заднескамеечники потребуют немедленной отставки Терезы Мэй.

Но они потребуют, чтобы премьер-министр чаще с ними консультировалась.

Кроме того, они теперь убеждены, что ее политические позиции заметно ослабели.

«Невозможно представить, что она будет возглавлять партию на следующих выборах», — говорит один из них.

«Она купила себе немного времени», — сказал другой. «Но как долго она останется [на своем посту], зависит от того, какую она выберет линию поведения».



