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Путин показал школьникам свой рабочий кабинет

12.06.2017 21:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин в Кремле вручил паспорта десяти юным россиянам и пригласил их в свой рабочий кабинет, передает РИА «Новости».

«Паспорта у нас получают к 14 годам, а вы к 14 годам многого добились, многое успели сделать… Вы проявили лучшие качества — смелость, а некоторые из вас даже самопожертвование… С такими задатками, такими качествами у вас есть все возможности добиться в жизни ярких результатов», — отметил глава российского государства на церемонии.

Путин подчеркнул, что, достигая больших результатов в своих областях, каждый вносит вклад в будущее России.

Во время церемонии один из участников рассказал, что мечтает побывать в кабинете президента. Сразу после вручения паспортов Путин пригласил участников церемонии в рабочий кабинет. На память ребята сделали фото вместе с главой государства.

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Видео: RT
 
 
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Во время церемонии один из участников рассказал, что мечтает побывать в кабинете президента.

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