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Алексея Навального арестовали на 30 суток
13.06.2017 00:41 — Новости Мира | Tut.by
Симоновский суд Москвы принял решение об административном аресте лидера Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального на 30 суток. Как сообщает
Навальный просил суд перенести рассмотрение дела в связи с тем, что у него и его адвокатов не было возможности ознакомиться с материалами обвинения, но ему было отказано.
«Ваша честь, вы дольше свои решения выносите, чем нам на ознакомление дали (…) В 13.30 я вышел из лифта и был задержан. В материалах дела указано, что я в этот момент „организовал“ несанкционированную акцию», — заявил Навальный в суде.
Как сообщает «
Судья это ходатайство отклонила, отказалась она вызвать в качестве свидетелей сотрудников полиции, которые составляли рапорты о задержании Навального.
12 июня в 200 городах России
В отношении двух участников акции заведено уголовное дело о нападении на полицейского. Как сообщается, задержанные распылили во время акции перцовый газ, пострадал сотрудник ОМОНа.
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Его обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции.
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