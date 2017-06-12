Алексея Навального арестовали на 30 суток

Симоновский суд Москвы принял решение об административном аресте лидера Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального на 30 суток. Как сообщает Meduza , его обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов и неповиновении полиции.



Алексей Навальный. Фото: Reuters

Навальный просил суд перенести рассмотрение дела в связи с тем, что у него и его адвокатов не было возможности ознакомиться с материалами обвинения, но ему было отказано.

«Ваша честь, вы дольше свои решения выносите, чем нам на ознакомление дали (…) В 13.30 я вышел из лифта и был задержан. В материалах дела указано, что я в этот момент „организовал“ несанкционированную акцию», — заявил Навальный в суде.

Как сообщает « Новая газета », защита Навального ходатайствовала об отводе судьи. В твиттере оппозиционер сообщил: у адвоката есть аудиозапись, подтверждающая, что судья консультировала сотрудников полиции, как им лучше составить протокол правонарушения.

Судья это ходатайство отклонила, отказалась она вызвать в качестве свидетелей сотрудников полиции, которые составляли рапорты о задержании Навального.

30 суток. Мало того, что они всю страну разворовали, так я ещё из-за них концерт Depeche Mode в Москве пропущу. — Alexey Navalny (@navalny) 12 июня 2017 г.

12 июня в 200 городах России прошли антикоррупционные акции . Организатором акции в российской столице стал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. За участие в акции было задержано более 1 тысячи человек, среди них много несовершеннолетних.

В отношении двух участников акции заведено уголовное дело о нападении на полицейского. Как сообщается, задержанные распылили во время акции перцовый газ, пострадал сотрудник ОМОНа.