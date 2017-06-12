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Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США

13.06.2017 07:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на слушаниях в конгрессе, что он шокирован низкой боеготовностью американской армии.

Вечером в понедельник Мэттис выступил на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам, где обсуждался американский оборонный бюджет на 2018 год.

Глава Пентагона заявил, что вооруженные силы США нуждаются в стабильном финансировании. «Ни один враг не навредил нашей боеготовности так, как сокращение расходов», — сказал Мэттис.

«Я ушел из армии через три месяца после того, как секвестр вступил в силу. Через четыре года я вернулся в министерство — и был шокирован тем, что я увидел относительно нашей готовности воевать», — заявил министр.

По его словам, для исправления ситуации вооруженным силам США понадобятся годы стабильного финансирования.

Мэттис прокомментировал и блокаду Катара. Он назвал ситуацию в этой стране очень сложной. При этом министр добавил, что финансирование террористических группировок «не отвечает общим интересам».

Отвечая на вопрос о России, Мэттис заявил, что президент Владимир Путин выбрал для Москвы роль «стратегического соперника». «В настоящее время я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет иметь с нами хорошие отношения», — сказал глава Пентагона.

На слушаниях также выступил председатель объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд. Он заявил, что пять крупнейших вызовов для США в настоящее время — это Россия, Китай, Иран, КНДР и экстремистские организации.

Данфорд сказал, что Россия по-прежнему пытается ограничить возможности США по выполнению своих обязательств в НАТО, в том числе наращивая потенциал в киберпространстве и космосе.

В середине февраля Мэттис заявлял, что США сейчас не готовы сотрудничать с Россией в военной сфере. Он призвал Москву соблюдать обязательства, которые Россия взяла на себя в рамках соглашения с НАТО.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не раз упрекал США и НАТО в расширении системы ПВО в Европе.

 
 
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Глава Пентагона заявил, что вооруженные силы США нуждаются в стабильном финансировании. "Ни один враг не навредил нашей боеготовности так, как сокращение...

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