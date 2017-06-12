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Спецслужбы Ливии: манчестерский смертник готовил теракт полгода
13.06.2017 07:34 — Новости Мира | Tut.by
Манчестерский смертник Салман Абеди готовил свое нападение с декабря 2016 года, сообщил Би-би-си пресс-секретарь ливийских спецслужб Ахмед Бен Салем.
По его словам, у ливийских властей была важная информация о контактах Абеди в Ливии и Британии, но спецслужбы страны больше сотрудничают с ЦРУ, чем с британскими коллегами. Неясно, была ли в итоге эта информация передана Лондону.
Перед нападением в Манчестере Салман Абеди провел месяц в Триполи с семьей. Сотрудники ливийских спецслужб рассказали, что после приезда в Триполи его сразу же взяли под наблюдение — равно как его 20-летнего брата Хашема и их отца Рамадана.
Хашема и Рамадана задержали в Ливии после взрыва и допрашивают каждый день. Брат манчестерского смертника признался, что он с Салманом в 2015 году примкнул к группировке «Исламское государство». Как было получено это признание Хашема Абеди, неизвестно.
По данным ливийских спецслужб, материалы для изготовления взрывного устройства в Британии купил Хашем Абеди. Он покинул Британию в тот же день, что и Салман.
В британской полиции считают, что Салман Абеди самостоятельно купил большинство компонентов для создания бомбы. Ранее предполагалось, что взрыв мог быть организован группой злоумышленников.
6 июня в Британии был допрошен еще один брат Салмана Абеди, 24-летний Исмаил. После допроса его отпустили из полиции.
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У ливийских властей была важная информация о контактах Абеди в Ливии и Британии, но спецслужбы страны больше сотрудничают с ЦРУ, чем с британскими коллегами.
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