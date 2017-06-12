Спецслужбы Ливии: манчестерский смертник готовил теракт полгода

Манчестерский смертник Салман Абеди готовил свое нападение с декабря 2016 года, сообщил Би-би-си пресс-секретарь ливийских спецслужб Ахмед Бен Салем.



Фото: Manchester Police

По его словам, у ливийских властей была важная информация о контактах Абеди в Ливии и Британии, но спецслужбы страны больше сотрудничают с ЦРУ, чем с британскими коллегами. Неясно, была ли в итоге эта информация передана Лондону.

Перед нападением в Манчестере Салман Абеди провел месяц в Триполи с семьей. Сотрудники ливийских спецслужб рассказали, что после приезда в Триполи его сразу же взяли под наблюдение — равно как его 20-летнего брата Хашема и их отца Рамадана.

Хашема и Рамадана задержали в Ливии после взрыва и допрашивают каждый день. Брат манчестерского смертника признался, что он с Салманом в 2015 году примкнул к группировке «Исламское государство». Как было получено это признание Хашема Абеди, неизвестно.

По данным ливийских спецслужб, материалы для изготовления взрывного устройства в Британии купил Хашем Абеди. Он покинул Британию в тот же день, что и Салман.

В британской полиции считают, что Салман Абеди самостоятельно купил большинство компонентов для создания бомбы. Ранее предполагалось, что взрыв мог быть организован группой злоумышленников.

6 июня в Британии был допрошен еще один брат Салмана Абеди, 24-летний Исмаил. После допроса его отпустили из полиции.

Теракт в Манчестере произошел 22 мая на концерте певицы Арианы Гранде. В результате взрыва в фойе концертного зала погибли 22 человек, еще 116 человек получили ранения.