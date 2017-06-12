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В сенате США договорились о новых антироссийских санкциях
13.06.2017 08:25 — Новости Мира | Tut.by
Члены сената конгресса США в понедельник, 12 июня, договорились о новых мерах, призванных оказать давление на Россию. Также американские законодатели хотят лишить Белый дом права самолично снимать уже действующие антироссийские ограничения. Об этом журналистам сообщил председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер, слова которого приводит
«Думаю, мы это сделали. Сейчас мы дорабатываем текст, но соглашения мы достигли», — сказал Коркер. По его словам, новые меры будут включать в себя обязательное рассмотрение вопроса снятия санкций с России еще до того, как это захочет сделать Белый дом.
Как отмечает
Процедурное голосование по введению новых мер ожидается в среду. Associated Press ожидает сильной поддержки инициатив со стороны членов обеих партий.
Инициативы будут оформлены в виде поправки к законопроекту о новых ограничениях в отношении Ирана, который уже прошел процедурное голосование. Это позволит сенаторам не тратить время на внесение отдельного законопроекта, отмечает ТАСС.
О планах американских законодателей ужесточить антироссийские санкции 11 июня рассказал член сената конгресса США Линдси Грэм. По его словам, соответствующий документ будет принят верхней палатой на этой неделе.
США возлагают на Россию ответственность за серию кибератак, совершенных во время избирательной кампании против американских политических организаций. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа. Москва регулярно отвергает причастность к кибернападениям.
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Также американские законодатели хотят лишить Белый дом права самолично снимать уже действующие антироссийские ограничения.
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