Россия стала Беларусью: массовые задержания протестующих в РФ

12 июня в честь Дня России в 187 городах страны прошли антикоррупционные акции, инициатором которых стал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В Москве изначально митинг против коррупции был согласован и должен был пройти на проспекте Академика Сахарова, но Навальный призвал сторонников выйти на Тверскую улицу, где запланированы были праздничные мероприятия ко Дню России. По его словам, на проспекте Сахарова невозможно развернуть сцену – все подрядчики отказываются. Власти же объявили митинг на Тверской незаконным и стянули туда спецтехнику, автозаки и бронетехнику.

При этом Алексея Навального задержали на выходе из подъезда. Его доставили в отделение полиции, где составили протокол об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 8 ст. 20.2. (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В Москве задержали по разным данным от 600 человек до 750. В Петербурге – от 300 до 500 демонстрантов. Были задержания и в других городах, в том числе во Владивостоке, Сочи, Туле, Липецке, Калининграде, Махачкале и Нижнем Тагиле. Среди задержанных – актер, лауреат премии «Кинотавр» Александр Паль, оппозиционеры Илья Яшин и Мария Баронова, директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

По сообщению Главного управления МВД России по Москве, в протестах в Москве приняли участие около 1800 человек, "полицией и Росгвардией обеспечена охрана правопорядка и безопасности, грубых нарушений общественного порядка не допущено". Мэр Москвы Сергей Собянин отказался комментировать задержания в центре Москвы.

Напомним, что в 99 городах России 26 марта также прошли акции протеста против коррупции. В митингах приняли участие от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Поводом для них стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о секретных активах премьер-министра Дмитрия Медведева. В некоторых городах прошли задержания, больше всего участников митингов взяли под стражу в Москве – 1030 человек.