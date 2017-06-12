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Израильские спецслужбы узнали о планах ИГ использовать ноутбуки для теракта в самолете
13.06.2017 10:10 — Новости Мира | Tut.by
Сотрудникам израильских спецслужб удалось получить информацию о том, что «Исламское государство» планирует устроить теракт, пронеся взрывчатку на борт самолета в ноутбуке.
О планах такого теракта, по данным
Израиль передал оперативные данные о подготовке терактов со взрывчаткой в ноутбуках США. Именно этой информацией, по сведениям The New York Times, президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время беседы с российским министром наедине в Белом доме.
О том, что Трамп сообщил Лаврову некие секретные сведения, полученные от Израиля, стало известно в середине мая. Позже выяснилось, что речь шла о планах террористов из ИГ устроить взрыв на борту самолета. Израиль тогда крайне негативно отреагировал на передачу России секретной информации, полученной его спецслужбами.
После введения в марте запрета на провоз ноутбуков в ручной клади на некоторых рейсах выдвигались предположения, что такие меры предосторожности связаны с возможным использованием этих устройств для теракта. Запрет на ноутбуки в ручной клади, по данным американских СМИ, обсуждался и во время встречи Трампа и Лаврова.
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