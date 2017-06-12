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Саудовская Аравия и ОАЭ смягчили воздушную блокаду Катара

13.06.2017 12:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разрешили авиакомпаниям из третьих стран использовать свое воздушное пространство и аэропорты во время рейсов в Катар и из него. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает агентство WAM со ссылкой на заявление управления гражданской авиации ОАЭ.

Аналогичное решение было ранее принято управлением гражданской авиации Саудовской Аравии.

Также частные и чартерные рейсы, за исключением тех, которые совершает авиация Катара, могут заходить в воздушное пространство ОАЭ по пути в Катар и из эмирата при условии, что предварительное разрешение было получено не менее чем за 24 часа.

При этом подтверждается первоначальный запрет всем авиакомпаниям и самолетам, зарегистрированным в Катаре, совершать посадку в аэропортах ОАЭ, а также проходить через воздушное пространство государства. Рейсы авиакомпаний из ОАЭ, Саудовской Аравии и ряда других стран в Катар полностью отменены.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды». Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

 
 
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Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разрешили авиакомпаниям из третьих стран использовать свое воздушное пространство и аэропорты во время рейсов в Катар...

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