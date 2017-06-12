Организатор убийства Политковской умер в колонии

Лом-Али Гайтукаев, приговоренный к пожизненному заключению за организацию убийства журналистки Анны Политковской, умер в колонии. Об этом сообщает РИА "Новости " со ссылкой на источники.



Анна Политковская. Фото: Epitafii.ru

Адвокат Гайтукаева Муслим Джамалутдинов сообщил «Медиазоне» , что родственники подтверждают смерть его подзащитного. По словам адвоката, Гайтукаев был госпитализирован в медицинское учреждение ФСИН в Вологде с заболеванием печени.

Представители ФСИН сообщили Интерфаксу , что Гайтукаев умер в исправительной колонии номер 5 в Вологодской области, не став уточнять причины смерти осужденного.

В «Новой газете» сообщили, что узнали о смерти Гайтукаева из СМИ, и проверяют эту информацию. При этом заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов заявил, что, по имеющимся у издания данным, у Гайтукаева были «серьезные проблемы с внутренними органами».

Журналист «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.

Уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев обвинялся в организации убийства Политковской. Фигурантами дела также были его племянники Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов и бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков. Рустам Махмудов, по данным следствия, был непосредственным исполнителем убийства.

Дело об убийстве Политковской суд рассматривал дважды. В 2009 году присяжные вынесли оправдательный приговор, однако Верховный суд отменил его. Повторное рассмотрение дела прошло в 2014 году, тогда суд приговорил Гайтукаева к пожизненному лишению свободы. Такое же наказание было назначено и Рустаму Махмудову, остальные обвиняемые были приговорены к длительным срокам лишения свободы.