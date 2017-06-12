ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Организатор убийства Политковской умер в колонии

13.06.2017 14:00 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лом-Али Гайтукаев, приговоренный к пожизненному заключению за организацию убийства журналистки Анны Политковской, умер в колонии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.


Анна Политковская. Фото: Epitafii.ru

Адвокат Гайтукаева Муслим Джамалутдинов сообщил «Медиазоне», что родственники подтверждают смерть его подзащитного. По словам адвоката, Гайтукаев был госпитализирован в медицинское учреждение ФСИН в Вологде с заболеванием печени.

Представители ФСИН сообщили Интерфаксу, что Гайтукаев умер в исправительной колонии номер 5 в Вологодской области, не став уточнять причины смерти осужденного.

В «Новой газете» сообщили, что узнали о смерти Гайтукаева из СМИ, и проверяют эту информацию. При этом заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов заявил, что, по имеющимся у издания данным, у Гайтукаева были «серьезные проблемы с внутренними органами».

Журналист «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.

Уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев обвинялся в организации убийства Политковской. Фигурантами дела также были его племянники Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы, бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов и бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков. Рустам Махмудов, по данным следствия, был непосредственным исполнителем убийства.

Дело об убийстве Политковской суд рассматривал дважды. В 2009 году присяжные вынесли оправдательный приговор, однако Верховный суд отменил его. Повторное рассмотрение дела прошло в 2014 году, тогда суд приговорил Гайтукаева к пожизненному лишению свободы. Такое же наказание было назначено и Рустаму Махмудову, остальные обвиняемые были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист "Новой газеты" Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Саудовская Аравия и ОАЭ смягчили воздушную блокаду Катара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика