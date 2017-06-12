|
На фотографиях с разгона акции в Москве обнаружили бывшего командира киевского "Беркута"
13.06.2017 16:16 — Новости Мира | Tut.by
На фотографиях «Дождя»
Сергея Кусюка на снимках с Тверской заметили украинские журналисты. На фотографии не видно, есть ли на форме полковника Росгвардии его фамилия, но выглядит он действительно как бывший командир «Беркута». В украинской милиции Кусюк в 2013 году также служил в звании полковника. Судя по снимку, офицер занимался координацией действий ОМОНа во время разгона демонстрантов в центре Москвы. Официально в Росгвардии участие бывшего командира «Беркута» в акции 12 июня пока не прокомментировали.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
В Украине Кусюка обвиняют в превышении служебных полномочий и препятствовании проведению митинга. В июне 2015 года он был объявлен в розыск, Генпрокуратура Украины (ГПУ) тогда подтвердила слухи о том, что Кусюк может находиться в России. Сообщалось также, что он мог устроиться в российскую полицию (при создании Росгвардии ей передали ОМОН, который ранее входил в МВД). При этом в московский ОМОН официально принимали бывших бойцов «Беркута» с сохранением званий.
Полковник Кусюк — ключевая фигура расследования о разгоне Евромайдана. Он служил командиром полка «Беркут» и, по данным ГПУ, непосредственно управлял самым первым разгоном активистов Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. С этого момента протесты переросли в столкновения с милицией.
На следующий день, 1 декабря, произошли стычки на Банковой улице около Администрации президента. По неподтвержденным данным, Кусюк мог руководить провокаторами на тракторе, которые напали на милицию, после чего «Беркут» пошел в наступление. Сам Кусюк впоследствии заявлял, что в этот момент был в правительстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергея Кусюка на снимках с Тверской заметили украинские журналисты. На фотографии не видно, есть ли на форме полковника Росгвардии его фамилия, но выглядит он...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии