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На фотографиях с разгона акции в Москве обнаружили бывшего командира киевского "Беркута"

13.06.2017 16:16 — Новости Мира | Tut.by  
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На фотографиях «Дождя» с протестной акции 12 июня в центре Москвы заметили человека, похожего на бывшего командира киевского «Беркута» Сергея Кусюка. В Украине его разыскивают за участие в разгоне Евромайдана в ноябре 2013 года. «Медуза» вспоминает, чем известен Кусюк и как он оказался в России.

Сергея Кусюка на снимках с Тверской заметили украинские журналисты. На фотографии не видно, есть ли на форме полковника Росгвардии его фамилия, но выглядит он действительно как бывший командир «Беркута». В украинской милиции Кусюк в 2013 году также служил в звании полковника. Судя по снимку, офицер занимался координацией действий ОМОНа во время разгона демонстрантов в центре Москвы. Официально в Росгвардии участие бывшего командира «Беркута» в акции 12 июня пока не прокомментировали.

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В Украине Кусюка обвиняют в превышении служебных полномочий и препятствовании проведению митинга. В июне 2015 года он был объявлен в розыск, Генпрокуратура Украины (ГПУ) тогда подтвердила слухи о том, что Кусюк может находиться в России. Сообщалось также, что он мог устроиться в российскую полицию (при создании Росгвардии ей передали ОМОН, который ранее входил в МВД). При этом в московский ОМОН официально принимали бывших бойцов «Беркута» с сохранением званий.

Полковник Кусюк — ключевая фигура расследования о разгоне Евромайдана. Он служил командиром полка «Беркут» и, по данным ГПУ, непосредственно управлял самым первым разгоном активистов Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. С этого момента протесты переросли в столкновения с милицией.

На следующий день, 1 декабря, произошли стычки на Банковой улице около Администрации президента. По неподтвержденным данным, Кусюк мог руководить провокаторами на тракторе, которые напали на милицию, после чего «Беркут» пошел в наступление. Сам Кусюк впоследствии заявлял, что в этот момент был в правительстве.

 
 
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Сергея Кусюка на снимках с Тверской заметили украинские журналисты. На фотографии не видно, есть ли на форме полковника Росгвардии его фамилия, но выглядит он...

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