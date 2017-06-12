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КНДР освободила приговоренного к 15 годам тюрьмы американского студента. Он в состоянии комы

13.06.2017 18:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Северной Кореи освободили американского студента Отто Уормбира, приговоренного в 2016 году к 15 годам тюрьмы. Об освобождении Уормбира сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Родители студента рассказали The Washington Post, что их сын находится в состоянии комы. Представители КНДР сообщили семье Уормбира, что вскоре после суда у него диагностировали ботулизм. По утверждению северокорейской стороны, Уормбир впал в кому, когда принял снотворное.

По данным The Washington Post, Уормбира уже отправили из КНДР в США. Ожидается, что его доставят в Америку самолетом к вечеру 13 июня, после промежуточной посадки в Японии.

Тиллерсон сообщил, что США и Северная Корея обсуждают вопрос об освобождении еще трех американских граждан, которые остаются под стражей в КНДР.

Новости об освобождении Уормбира совпали с визитом в КНДР в прошлом известного баскетболиста Денниса Родмана. Он рассказал журналистам, что едет в Пхеньян повидать друзей и не занимается освобождением задержанных в КНДР американцев. Также он отметил, что хочет «открыть дверь» в КНДР для президента США Дональда Трампа, но не стал говорить, знает ли миллиардер о его поездке. В посольстве США в Токио заявили, что Родман находится в КНДР с визитом как обычный гражданин.

Отто Уормбир в марте 2016 года был приговорен к 15 годам каторги за попытку кражи пропагандистского плаката из отеля. Уормбир был в КНДР с туристическим визитом.

В 2016 году гражданин США Кеннет Бе, который провел под стражей в КНДР более двух лет, благодарил Денниса Родмана за помощь в своем освобождении. Родман в 2014 году в эфире CNN усомнился, что Бе осудили несправедливо, но впоследствии извинился за свои слова и признался, что тогда много выпивал. Бе объяснял, что Родман помог привлечь внимание к его делу и тем самым поспособствовал освобождению.

 
 
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Отто Уормбир в марте 2016 года был приговорен к 15 годам каторги за попытку кражи пропагандистского плаката из отеля.

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