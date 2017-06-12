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ООН о Донбассе: 10 тысяч погибших, пытки и безнаказанность

13.06.2017 21:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Конфликт на Донбассе продолжается, и перспективы его завершения пока не видно, говорится в новом докладе ООН, охватывающем период с февраля по май этого года.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

С начала боев на востоке Украины в апреле 2014 года погибли по меньшей мере 10 090 человек, среди них 2777 мирных жителей.

В ООН заявляют, что стороны вооруженного конфликта неоднократно нарушали соглашения о прекращении огня, кроме того, по обе стороны линии соприкосновения применялись пытки.

«Сохранялась практика применения пыток: были задокументированы новые инциденты. Вызывает беспокойство, что неэффективное расследование пыток укореняет чувство безнаказанности», — говорится в документе.

Только за период с февраля по май 2017 года мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала 36 смертей и 157 ранений среди гражданских лиц.

Всего с начала конфликта ранены 23 966 человек.

При этом в ООН такие оценки относительно погибших и раненых называют сдержанными и отмечают, что они базируются лишь на имеющихся сейчас данных, а реальные цифры, вероятно, выше.

Более 1,6 млн человек стали вынужденными переселенцами, а около 3 млн человек остались на территориях, контролируемых вооруженными группами.

В организации говорят о новых случаях незаконного лишения свободы, исчезновений и похищений.

Кроме того, авторы доклада указывают, что весной — впервые с момента перехода Крыма к России — 12 человек, арестованных до начала конфликта, передали на материковую часть Украины.

Мониторинговая миссия ООН провела интервью с этими людьми и задокументировала серьезные нарушения права на физическую и психическую неприкосновенность в тюрьмах Крыма, а также России, «куда их перевели вопреки нормам международного гуманитарного права».

В Украине при этом отмечены «систематические нарушения права на справедливое судебное разбирательство в делах, связанным с конфликтом».

«Следствие по таким резонансным делам, как убийство протестующих на Майдане и насилие 2 мая 2014 года в Одессе, кажется выборочным. Прошло три года, и ни один из чиновников, причастных к этим убийствам и насильственным смертям, до сих пор не был привлечен к ответственности», — заявили в ООН.

Выводы доклада ООН базируются на интервью с 252 свидетелями и жертвами нарушений прав человека, а также на наблюдениях во время мониторинговых визитов по обе стороны от линии соприкосновения.

 
 
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С начала боев на востоке Украины в апреле 2014 года погибли по меньшей мере 10 090 человек, среди них 2777 мирных жителей.

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