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Все больше британцев просят предоставить им гражданство ФРГ

13.06.2017 21:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Число иностранцев, получивших гражданство ФРГ, в 2016 году увеличилось на 2,9 процента, сообщило во вторник, 13 июня, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Согласно его данным, в минувшем году было подано 110 400 ходатайств о предоставлении гражданства Германии — примерно на 3000 больше, нежели годом ранее.


Фото: Reuters

Все чаще такие ходатайства подают граждане Великобритании: так, в 2016 году были удовлетворены прошения 2865 подданных Соединенного Королевства. По сравнению с 2015 годом число натурализованных граждан ФРГ британского происхождения выросло на 2200 человек, или на 361 процент. По данным статистического ведомства, в истории объединенной Германии число соискателей гражданства из Великобритании еще никогда не было так высоко, как в 2016 году. Эксперты связывают это с предстоящим выходом страны из состава ЕС.

Число получивших гражданство ФРГ турок уменьшилось

Между тем заметно уменьшилось количество получивших немецкое гражданство выходцев из Турции, хотя они по-прежнему составляют самую многочисленную группу натурализованных немцев: в 2016 году было удовлетворено 16 300 заявлений турецких граждан.

Средний возраст новых граждан Германии — 33 года, этот показатель не меняется в течение последних 17 лет. Как и прежде, большинство получивших гражданство ФРГ составили женщины — 53,9 процента. Почти 60 процентов натурализованных в 2016 году граждан ФРГ — европейцы, причем доля граждан стран ЕС составила 29 процентов.

 
 
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Эксперты связывают это с предстоящим выходом страны из состава ЕС.

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