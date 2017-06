Путин: США стремятся во что бы то ни стало не допустить сближения Украины и России

Стремление не допустить сближения Украины с Россией — это одно из главных направлений американской политики в регионе, заявил президент России Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ второй части этой четырехсерийной документальной ленты начался во вторник на кабельном канале Showtime .



Фото: Reuters

«Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу. Считает кто-то, что это — источник роста могущества России и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России с Украиной», — сказал российский лидер, рассуждая о событиях «оранжевой революции» 2004 года в Украине. «Но мне кажется, исходя из этих соображений, а не исходя из соображений свободы выбора украинского народа, действовали многие наши партнеры в США и Европе», — добавил Путин.

«Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с этой точки зрения, с точки зрения вот такого подхода, беспроигрышна, так что в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно, они молодцы. Но если посмотреть на проблему пошире, не с точки зрения сиюминутной конфронтации и сплачивания вокруг себя сателлитов на основе какой-то внешней угрозы, а если посмотреть на развитие мирового сообщества на лет 25 вперед, посмотреть, как складывается ситуация в мире, то тогда надо было бы поменять философию международных отношений», — отметил российский лидер.

Роль США в конфликте с Грузией

Путин заявил, что Вашингтон не препятствовал агрессивной политике Тбилиси в 2008 году и пытался выставить Москву виновной стороной. Российский лидер отметил, что Москва была удивлена реакцией занимавшего в то время пост президента США Джорджа Буша-младшего на «агрессивные действия президента Саакашвили (экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. — Прим. ТАСС)». По словам Путина, американская сторона пыталась «перевернуть все с ног на голову и представить дело так, как будто это Россия проявила агрессию».

«Я потом не поверил своим ушам и глазам, когда увидел, что западные средства массовой информации обвиняют в этом нападении Россию. И главное, что миллионы людей во всем мире в это поверили. Ведь господин Саакашвили публично заявил о том, что он отдал войскам приказ начать эту акцию», — сказал Путин.

На вопрос, оказывали ли Саакашвили поддержку в его действиях США или НАТО, российский лидер ответил: «У меня нет стопроцентной уверенности, что его кто-то там спровоцировал, кто-то стоял за спиной, подталкивал. Я этого не знаю, но мне кажется, что он никогда бы не решился самостоятельно на эту провокацию, я так думаю. И во всяком случае его точно никто не останавливал».

Присутствие США в Афганистане

Путин заявил, что Вашингтон заверял Москву в том, что не намерен сохранять военное присутствие в Афганистане больше нескольких лет.

Стоун поинтересовался, почему Россия в 2001 году «примирилась с распространением военного влияния США в Центральной Азии». Путин ответил: «Я исходил из того, что мы имеем отношение с общей угрозой терроризма, которая исходила с территории Афганистана. Я думал, что мы должны вместе работать и должны поддержать США».

«Тем более что президент США мне сказал, что мы там не на всю жизнь собираемся оставаться, не на десятилетия, через несколько лет мы оттуда уйдем», — добавил российский лидер. По словам Путина, Вашингтон тогда также попросил Москву о поддержке и российская сторона согласилась ее предоставить.

Некоторые в США мечтают видеть Россию поверженной

Некоторые лица в США очень хотят того, чтобы Россия оказалась поверженной, однако такого мнения придерживаются не все американцы, уверен Владимир Путин.

Стоун продемонстрировал российскому лидеру американский журнал Foreign Affairs, на обложке которого нарисован израненный медведь с подписью: «Россия Путина. В нокдауне, но не в нокауте» (Putin's Russia down but not out). Режиссер отметил, что издание выражает точку зрения американских властей и многие эксперты, статьи которых опубликованы в журнале, выражают обеспокоенность по поводу ситуации в РФ.

Путин, указывая на обложку, заявил: «Вот кто-то мечтает и кто-то хочет думать, что Putin’s Russia down. Это их мечты». «Но это не соответствует действительности. И те, кто об этом пишут, знают об этом», — подчеркнул российский лидер.

В ответ на реплику режиссера, напомнившего, что в Вашингтоне прислушиваются к Foreign Affairs, Путин указал: «Вы знаете, разные люди есть, я думаю, и в Европе, и в Штатах. Разные люди с разными мнениями».

«Есть люди, которые смотрят хотя бы на 25, 30, 50 лет вперед, думают о проблемах и угрозах и по-другому относятся к России. А есть люди, которые живут только от выборов до выборов и думают только о своих собственных политических интересах», — пояснил российский лидер.

Президент отметил, что немногие страны мира сейчас не только обладают, но и пользуются своим суверенитетом, Россия входит в их число.

По мнению Путина, «сегодня нет ничего необычного» в том, что времена меняются и теперь уже действующие или бывшие американские разведчики, например Эдвард Сноуден, ищут убежища на территории РФ. «Как бы ни старались демонизировать Россию, Россия — демократическое государство и суверенная страна», — отметил президент.

«С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большое преимущество», — подчеркнул Путин.

«Страны, которые могут пользоваться своим суверенитетом, можно по пальцам пересчитать. А многие обременены так называемыми союзническими обязательствами. По сути, они по собственной инициативе ограничили свой суверенитет», — пояснил глава государства.