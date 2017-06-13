ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бразилии суд обязал любовницу женатого мужчины выплатить его супруге моральный ущерб

14.06.2017 09:52 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гражданский суд города Рио-де-Жанейро обязал женщину, имя которой не раскрывается, выплатить компенсацию законной супруге своего возлюбленного, сообщила газета Globo.

Установленная сумма штрафа составила 15 тыс. реалов ($ 4,5 тыс.). По информации издания, проживающий в США мужчина во время поездки в Бразилию вступил в связь с местной жительницей. По окончании пребывания в южноамериканской стране он решил прервать романтическую историю и вернуться к жене. Однако бразильянка успела сделать несколько интимных фотографий, доказывающих измену. Эти снимки она отправила законной супруге своего возлюбленного через онлайн-мессенджер в Facebook.

Обманутая жена отреагировала не так, как ожидала ее соперница. Она подала на бразильянку в суд, требуя возместить полученный от откровенных фотографий моральный ущерб. Ответчица утверждала, что лишь хотела предупредить супругу своего возлюбленного об измене. Однако суд постановил, что речь шла об издевательстве над соперницей и высмеивании ее отношений с мужем.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ответчица утверждала, что лишь хотела предупредить супругу своего возлюбленного об измене. Однако суд постановил, что речь шла об издевательстве над соперницей и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин: США стремятся во что бы то ни стало не допустить сближения Украины и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика