Около 200 американских конгрессменов подали иск против Трампа

Около 200 членов конгресса США от Демократической партии подали колективный иск против президента Дональда Трампа, обвинив его в нарушении запрета на получение прибыли от представителей иностранных государств.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

Документ подписали по меньшей мере 30 сенаторов и 166 членов палаты представителей.

Они утверждают, что это самый массовый групповой иск, поданный законодателями против президента, в истории США.

По американской конституции, президенту запрещено получать подарки от представителей зарубежных правительств без одобрение конгресса.

При этом, как отмечают истцы, с момента вступления в должность Трамп еще ни разу не запрашивал разрешения на платежи, полученные его компаниями от зарубежных правительств.

«Президент Трамп имеет конфликты интересов по меньшей мере в 25 странах, и похоже, что он использует пост президента для того чтобы максимизировать прибыль», — цитирует агентство Рейтер члена Палаты представителей Джона Кониерса.

«Мы делаем это не потому что это доставляет нам удовольствие и не потому что это выгодно, но из-за того что президент Трамп не оставил нам другого выбора», — добавил Кониерс.

«То что президент не смог сообщить нам об этих принятых выплатах […] Значит, что мы не могли делать свою работу. Мы не можем соглашаться на то, о чем не знаем. Он мешает нам выполнять наш конституционный долг», — заявил сенатор Ричард Блюменталь.

В минувший понедельник о поданных исках по той же статье сообщили генеральные прокуроры Мэриленда и округа Колумбия.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, комментируя иски прокуроров, заявил, что за ними стоят политические мотивы.

Бизнес-империя Трампа включает в себя более 500 коммерческих структур, среди которых отели, гольф-клубы, жилые дома. Со многими из компаний, подконтрольных Трампу, сотрудничали официальные представители иностранных государств.

Конфликт интересов

Возможность конфликта интересов, возникшая, когда успешный бизнесмен стал президентом, уже породила немало скандалов.

Критики Трампа отмечали, что среди семи мусульманских стран, которых касался президентсткий указ о запрете на въезд мигрантов, не было тех, где у него есть бизнес-интересы.

Дочь Трампа Иванку, приходившую на пресс-конференции в одежде собственных брендов, упрекали в том, что она пытается бесплатно их рекламировать.

В США нет закона, обязывающего президента полностью избавляться от своих бизнес-активов на время работы в Белом доме. Тем не менее на своей первой пресс-конференции Трамп заявил, что отходит от дел и передает управление компанией своим сыновьям.

Журнал Forbes оценивает оценивает состояние Трампа в $ 3,7 млрд, из которых около $ 2 млрд — коммерческая недвижимость в Нью-Йорке.