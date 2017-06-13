Король Нидерландов подписал соглашение об ассоциации Украины с ЕС

После одобрения Сенатом Нидерландов соглашение об ассоциации Украины и ЕС подписал и король. Таким образом снято последнее препятствие на пути имплементации договора.



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Король Нидерландов Виллем-Александер подписал акт о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Соответствующий документ был в среду, 14 июня, опубликован в официальном вестнике Нидерландов Staatsblad. В указе отмечается, что он вступает в силу на следующий день после публикации, то есть 15 июня.

Нидерланды стали последней страной ЕС, одобрившей соглашение. Таким образом на его пути снято последнее препятствие. Теперь для полной имплементации остается только согласие Совета ЕС. Ожидается, что документ вступит в силу к концу лета.

«Важный сигнал»

Напомним, Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом еще 30 мая. «Нынешнее голосование в Сенате Нидерландов посылает важный сигнал из Нидерландов и всего Европейского Союза нашим украинским друзьям: место Украины — в Европе. Будущее Украины связано с Европой», — заявил тогда глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Соглашение уже было поддержано всеми правительствами стран ЕС и Украиной в 2014 году. Однако в апреле 2016 года на референдуме большинство голландцев высказались против ассоциации. В результате властям Нидерландов пришлось договариваться с ЕС о внесении правок в соглашение, чтобы учесть мнение своего населения. В итоге в документе подчеркивается, что текущее соглашение не делает Украину кандидатом на вступление в ЕС, не дает Киеву право на финансовую и военную помощь от европейского сообщества, а также не дает украинцам права жить и работать в странах ЕС.