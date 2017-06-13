Мужчина открыл огонь по конгрессменам на бейсбольной тренировке рядом с Вашингтоном

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Александрия, штат Виргиния (расположен в 11 километрах к югу от Вашингтона). В числе раненых — конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов, сообщает NBC .

BREAKING: Rep. Steve Scalise shot in attack at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. Listen now News 96.5 WDBO. pic.twitter.com/E5ebEkwzi8 — News 96.5 (WDBO) (@news965wdbo) 14 июня 2017 г.

Точное число пострадавших неизвестно, о погибших не сообщается.

Стрельбу открыл один человек, вооруженный, по некоторым данным, полуавтоматической винтовкой. Он произвел более 50 выстрелов и вскоре был задержан.

Инцидент произошел во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса.