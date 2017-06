Мужчина открыл огонь по конгрессменам на бейсбольной тренировке рядом с Вашингтоном

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Александрия, штат Виргиния (расположен в 11 километрах к югу от Вашингтона). В числе раненых — конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов, сообщает NBC .

BREAKING: Rep. Steve Scalise shot in attack at Virginia baseball field during a Congressional baseball practice. Listen now News 96.5 WDBO. pic.twitter.com/E5ebEkwzi8