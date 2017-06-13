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Мужчина открыл огонь по конгрессменам на бейсбольной тренировке рядом с Вашингтоном
14.06.2017 15:20 — Новости Мира | Tut.by
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Александрия, штат Виргиния (расположен в 11 километрах к югу от Вашингтона). В числе раненых — конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов, сообщает
Точное число пострадавших неизвестно, о погибших не сообщается.
Стрельбу открыл один человек, вооруженный, по некоторым данным, полуавтоматической винтовкой. Он произвел более 50 выстрелов и вскоре был задержан.
Инцидент произошел во время тренировки к благотворительному бейсбольному матчу с участием членов Конгресса.
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В числе раненых - конгрессмен-республиканец Стив Скелиз и несколько помощников конгрессменов.
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