На Чернобыльской АЭС назвали причину задымления на третьем энергоблоке

Причиной задымления на третьем блоке Чернобыльской АЭС во вторник стало курение неустановленного лица. Такую информацию опубликовала пресс-служба станции.

«Предварительная причина задымления: курение в неположенном месте неустановленным лицом. Ведется служебное расследование. Инициирована дополнительная проверка соблюдения противопожарного режима в помещениях АЭС», — рассказали в пресс-службе предприятия.

При этом отмечается, что сейчас в блоке № 3 нет ядерного топлива. А в помещениях, где было задымление, отсутствует технологическое оборудование.

Инцидент не оказал негативного влияния на радиационную обстановку помещений блока и промышленной площадки ЧАЭС, добавили в пресс-службе.

Напомним, задымление произошло в 15.57 13 июня в одном из помещений третьего блока. Как сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, оно было оперативно ликвидировано.

По данным Гидромета, произошедшее не повлияло на радиационную обстановку в Беларуси.