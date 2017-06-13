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На Чернобыльской АЭС назвали причину задымления на третьем энергоблоке

14.06.2017 17:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Причиной задымления на третьем блоке Чернобыльской АЭС во вторник стало курение неустановленного лица. Такую информацию опубликовала пресс-служба станции.

«Предварительная причина задымления: курение в неположенном месте неустановленным лицом. Ведется служебное расследование. Инициирована дополнительная проверка соблюдения противопожарного режима в помещениях АЭС», — рассказали в пресс-службе предприятия.

При этом отмечается, что сейчас в блоке № 3 нет ядерного топлива. А в помещениях, где было задымление, отсутствует технологическое оборудование.

Инцидент не оказал негативного влияния на радиационную обстановку помещений блока и промышленной площадки ЧАЭС, добавили в пресс-службе.

Напомним, задымление произошло в 15.57 13 июня в одном из помещений третьего блока. Как сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, оно было оперативно ликвидировано.

По данным Гидромета, произошедшее не повлияло на радиационную обстановку в Беларуси.

 
 
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При этом отмечается, что сейчас в блоке № 3 нет ядерного топлива. Ранее белорусские специалисты подтвердили, что инцидент не повлиял на радиологическую...

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