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На Чернобыльской АЭС назвали причину задымления на третьем энергоблоке
14.06.2017 17:37 — Новости Мира | Tut.by
Причиной задымления на третьем блоке Чернобыльской АЭС во вторник стало курение неустановленного лица. Такую информацию
«Предварительная причина задымления: курение в неположенном месте неустановленным лицом. Ведется служебное расследование. Инициирована дополнительная проверка соблюдения противопожарного режима в помещениях АЭС», — рассказали в пресс-службе предприятия.
При этом отмечается, что сейчас в блоке № 3 нет ядерного топлива. А в помещениях, где было задымление, отсутствует технологическое оборудование.
Инцидент не оказал негативного влияния на радиационную обстановку помещений блока и промышленной площадки ЧАЭС, добавили в пресс-службе.
Напомним,
По данным Гидромета, произошедшее
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При этом отмечается, что сейчас в блоке № 3 нет ядерного топлива. Ранее белорусские специалисты подтвердили, что инцидент не повлиял на радиологическую...
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