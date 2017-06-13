Госсекретарь США: Москва и Киев могут урегулировать конфликт и без минских соглашений

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не хотят связывать процессы урегулирования ситуации в Украине исключительно рамками минских соглашений. Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, он допустил возможность достичь разрешения конфликта при непосредственном участии Москвы и Киева, но на основе договоренностей, альтернативных тем, которые были зафиксированы в Минске.



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«Очень возможно, что правительство Украины и правительство России могут прийти к удовлетворительному урегулированию посредством какой-то структуры, отличающейся от „Минска“, но достигающей цели, заложенные в „Минске“, которым мы привержены, — сказал шеф американской дипломатии. — Поэтому мое предостережение заключается в том, что я бы не хотел, чтобы мы (то есть США) приковывали бы себя к „Минску“, если обнаружится, что стороны решат урегулировать проблему посредством иного соглашения».

При этом Тиллерсон подчеркнул, что американская администрация не собирается смягчать односторонние санкции в отношении России до достижения целей, заложенных в минских договоренностях.

«Наше намерение в этом не заключается. И мы этого не сделаем. Я опять говорю о целях «Минска», — сказал глава Госдепа, отвечая на выраженное одним из законодателей опасение по поводу того, что президент Дональд Трамп смягчит антироссийские санкции до преодоления кризиса в Украине.

В основе мирного урегулирования конфликта на Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы в Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным.