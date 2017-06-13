ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госсекретарь США: Москва и Киев могут урегулировать конфликт и без минских соглашений

14.06.2017 19:12 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США не хотят связывать процессы урегулирования ситуации в Украине исключительно рамками минских соглашений. Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, он допустил возможность достичь разрешения конфликта при непосредственном участии Москвы и Киева, но на основе договоренностей, альтернативных тем, которые были зафиксированы в Минске.


Фото: Reuters

«Очень возможно, что правительство Украины и правительство России могут прийти к удовлетворительному урегулированию посредством какой-то структуры, отличающейся от „Минска“, но достигающей цели, заложенные в „Минске“, которым мы привержены, — сказал шеф американской дипломатии. — Поэтому мое предостережение заключается в том, что я бы не хотел, чтобы мы (то есть США) приковывали бы себя к „Минску“, если обнаружится, что стороны решат урегулировать проблему посредством иного соглашения».

При этом Тиллерсон подчеркнул, что американская администрация не собирается смягчать односторонние санкции в отношении России до достижения целей, заложенных в минских договоренностях.

«Наше намерение в этом не заключается. И мы этого не сделаем. Я опять говорю о целях «Минска», — сказал глава Госдепа, отвечая на выраженное одним из законодателей опасение по поводу того, что президент Дональд Трамп смягчит антироссийские санкции до преодоления кризиса в Украине.

В основе мирного урегулирования конфликта на Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы в Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом Тиллерсон подчеркнул, что американская администрация не собирается смягчать односторонние санкции в отношении России до достижения целей, заложенных в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
На Чернобыльской АЭС назвали причину задымления на третьем энергоблоке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика