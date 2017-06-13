Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне увеличилось до 12 человек

В результате крупного пожара в многоквартирном жилом доме в Лондоне погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает полиция Лондона, передает телеканал CNN.



Фото: Reuters

По словам властей города, ожидается, что число жертв будет расти, а операция на месте пожара будет «длинной и сложной».

Известный британский шеф-повар, ресторатор, телеведущий и автор кулинарных книг Джейми Оливер пообещал обеспечить бесплатной едой и напитками всех пострадавших. Об этом он написал в Instagram.

Оливер пригласил всех погорельцев в свой ресторан Jamie’s Italian в торговом центре Westfield, который находится неподалеку от сгоревшего дома. «Еда и напитки бесплатно, поэтому просто обратитесь к моему менеджеру Хуану», — написал ресторатор.

Простые лондонцы и общественные организации также публикуют в социальных сетях сообщения, предлагая потерявшим свое жилье кров и пищу.

Пожар охватил 27-этажный жилой многоквартирный дом Grenfell Tower в Лондоне. По последним данным, не менее 30 человек пострадали в результате возгорания.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в Лондоне стали шесть человек.