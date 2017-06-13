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Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне увеличилось до 12 человек
14.06.2017 20:25 — Новости Мира | Tut.by
В результате крупного пожара в многоквартирном жилом доме в Лондоне погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает полиция Лондона, передает телеканал CNN.
По словам властей города, ожидается, что число жертв будет расти, а операция на месте пожара будет «длинной и сложной».
Известный британский шеф-повар, ресторатор, телеведущий и автор кулинарных книг Джейми Оливер пообещал обеспечить бесплатной едой и напитками всех пострадавших. Об этом он написал в Instagram.
Оливер пригласил всех погорельцев в свой ресторан Jamie’s Italian в торговом центре Westfield, который находится неподалеку от сгоревшего дома. «Еда и напитки бесплатно, поэтому просто обратитесь к моему менеджеру Хуану», — написал ресторатор.
Простые лондонцы и общественные организации также публикуют в социальных сетях сообщения, предлагая потерявшим свое жилье кров и пищу.
Ранее сообщалось, что жертвами пожара в Лондоне стали шесть человек.
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По словам властей города, ожидается, что число жертв будет расти, а операция на месте пожара будет "длинной и сложной".
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