Сенат США одобрил ужесточение санкций против России

Сенат США в среду, 14 июня, подавляющим большинством голосов (97 — за и 2 — против) проголосовал за принятие нового пакета санкций против России. Дополнительные штрафные меры должны стать наказанием за вмешательство Москвы в кампанию по выборам американского президента в 2016 году, сообщает агентство AP.

Агентство Reuters указывает, что сенаторы проголосовали за поправку, которая запрещает американским компаниям и частным лицам заключать с российскими банками сделки с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. Кроме того, санкции коснулись российского энергетического сектора — отныне длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергокомпаниям ограничена 30 днями.

В документе также указано, что президент США не вправе ослабить либо отменить санкции против Москвы без согласия конгресса.

Документ теперь должна утвердить палата представителей конгресса США, а затем он перейдет на подпись к американскому президенту.