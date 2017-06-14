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Сенат США одобрил ужесточение санкций против России

14.06.2017 23:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Сенат США в среду, 14 июня, подавляющим большинством голосов (97 — за и 2 — против) проголосовал за принятие нового пакета санкций против России. Дополнительные штрафные меры должны стать наказанием за вмешательство Москвы в кампанию по выборам американского президента в 2016 году, сообщает агентство AP.

Агентство Reuters указывает, что сенаторы проголосовали за поправку, которая запрещает американским компаниям и частным лицам заключать с российскими банками сделки с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. Кроме того, санкции коснулись российского энергетического сектора — отныне длительность сделок с предоставлением финансирования российским энергокомпаниям ограничена 30 днями.

В документе также указано, что президент США не вправе ослабить либо отменить санкции против Москвы без согласия конгресса.

Документ теперь должна утвердить палата представителей конгресса США, а затем он перейдет на подпись к американскому президенту.

 
 
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Дополнительные штрафные меры должны стать наказанием за вмешательство Москвы в кампанию по выборам американского президента в 2016 году.

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