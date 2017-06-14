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В США начато расследование в отношении Дональда Трампа

15.06.2017 07:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Президента США подозревают в попытках «воспрепятствовать правосудию», сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.


Фото: Reuters

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс, глава Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс и его бывший заместитель Ричард Леджетт согласились дать показания следователям из команды Мюллера уже на этой неделе. В заявлении АНБ отмечается, что агентство готово «полноценно сотрудничать со спецпрокурором». В Управлении директора национальной разведки комментарии в ответ на запрос The Washington Post предоставить отказались.

В связи с тем, что информация о расследовании официально не разглашается, пока неизвестно, кого еще могли попросить свидетельствовать по этому делу, отмечает газета.

Трампом занялись вскоре после увольнения Коми

Расследование в отношении возможных попыток Дональда Трампа помешать правосудию началось вскоре после 9 мая — через несколько дней после увольнения Джеймса Коми, занимавшего пост главы ФБР. При этом команда Мюллера полагает, что противоправные действия президента США не сводятся просто к его словесным нападкам на Коми.

Представитель Дональда Трампа уже прокомментировал публикацию The Washington Post. Так, пресс-секретарь адвоката главы государства Марк Коралло написал: «Утечки ФБР в отношении Трампа возмутительны, непростительны и незаконны».

Между тем ранее генеральный директор Newsmax Media и близкий друг главы государства Кристофер Рудди утверждал, что глава Белого дома собирается уволить Роберта Мюллера. На это у американского лидера имеются соответствующие полномочия.

В мае министерство юстиции США назначило экс-директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для расследования вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах и «связанных с этим вопросов». Ситуацию также держат на контроле комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

 
 
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Президента США подозревают в попытках "воспрепятствовать правосудию".

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