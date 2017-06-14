Путин рассказал о кризисе в Украине и защите Крыма

Евросоюз и США не пожелали разобраться в подоплеке политического кризиса в Украине и поддержали силовой захват власти в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ третьей части этой четырехсерийной документальной ленты начался в среду на кабельном канале Showtime.



Фото: Reuters

Говоря о протестах в Украине в связи с решением бывшего президента Виктора Януковича провести дополнительные оценки по поводу подписания договора об ассоциации с Евросоюзом, Путин отметил: «Да, вот с этого, собственно, все началось. И наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот».

Стоун отметил, что американцы уделяли мало внимания Украине. Путин не согласился с этим, указав, что «ЦРУ обращало самое пристальное внимание». «Надо просто посмотреть за тем, как развивались события, — добавил он. — После того, как Янукович заявил, что он должен перенести подписание соглашения с Евросоюзом об ассоциации экономической, никто не стал слушать, почему, на какой срок. Сразу начались массовые беспорядки».

В ответ на реплику Стоуна, указавшего, что в событиях в Украине, важную роль сыграли Сорос и НПО США, Путин ответил: «Это правда».

«Знаете, я не всегда понимаю логику наших партнеров, — добавил президент. — Иногда складывается впечатление, что им нужно держать в повиновении и наладить дисциплину в своем собственном западном, так называемом атлантическом лагере. Для этого нужен внешний враг».

Снайперы на «майдане»

Путин также выразил уверенность в том, что снайперов на «майдане» разместили силы, которые были заинтересованы в дальнейшем росте напряженности в стране.

«Во-первых, это совершенно точно: Янукович не отдавал приказов о применении оружия в отношении демонстрантов. И, кстати говоря, западные партнеры, в том числе американские, просили меня повлиять на него в том направлении, чтобы он таких приказов не отдавал», — сообщил российский лидер.

«И нам было сказано: «Мы вас очень просим не допустить применения Януковичем вооруженных сил. А мы обещаем, мы сделаем все для того, чтобы оппозиция освободила площади и административные здания», — сообщил Путин, говоря о контактах с западными партнерами. «Мы сказали: «Хорошее предложение, будем работать. И, как вы знаете, президент Янукович не применил вооруженных сил», — указал российский лидер.

Как отметил российский лидер, и сам Янукович говорил, что не представлял возможности применения оружия. На вопрос Стоуна, кем были эти снайперы, президент РФ ответил: «Я думаю, что это снайперы, какие могли быть… кто мог их поставить? Только те, кто заинтересован, чтобы ситуация накалялась». «У меня нет данных по поводу того, кто это конкретно, но элементарная логика подсказывает», — добавил глава государства.

На просьбу режиссера прокомментировать сообщения, что во время событий на «майдане» сотни человек, получивших военную подготовку, прибыли в Киев для участия в протестах, Путин ответил: «Была и есть информация, что такие боевые группы готовились в западных частях самой Украины, в Польше, в некоторых других местах».



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Коррупция и нищета

При этом основной предпосылкой политического кризиса Путин назвал усталость украинцев от коррупции и нищеты. По его словам, в Украине «сразу же после получения независимости началась еще более дикая приватизация и растаскивание имущества государственного, собственности, понижение жизненного уровня жизни населения».

«И, причем, какие бы власти ни меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменялось, — подчеркнул Путин. — И, конечно, люди уже устали от этого произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного и незаконного обогащения других».

«И конечно, люди думали о том, что присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза избавит их от того унизительного положения, в котором они оказались с начала 90-х и до сегодняшнего времени. Я думаю, что это главный побудительный мотив всех событий», — добавил российский лидер, говоря о предпосылках политического кризиса в стране, начавшегося в 2013 году.

Путин констатировал, что после смены власти силовым путем в Украине «зафиксировано чрезвычайное, просто ужасное падение ВВП». Как отметил он, в стране «крупнейшие промышленные предприятия закрываются, безработица растет, заработная плата и реальные доходы населения катастрофически упали», инфляция достигла высоких показателей.

Издержки России

Глава государства также отметил, что россияне не были обязаны нести издержки из-за решения украинских властей открыть рынки для европейских товаров. Говоря о событиях, предшествовавших событиям в Украине в 2013 году, Путин подчеркнул, что подписание между Киевом и ЕС соглашения об ассоциации было крайне невыгодным для РФ с точки зрения торговли.

«Экономика Украины и России зарождалась как единая экономика, сложились абсолютно уникальные, особые экономические отношения. Рынки России были абсолютно открыты для украинских товаров», — констатировал он.

«Мы 17 лет вели переговоры с Евросоюзом о присоединении России к ВТО. И вдруг нам объявляют, что Украина и Евросоюз подписывают между собой соглашение об ассоциации, полностью вскрываются украинские рынки, — пояснил Путин. — Таким образом Евросоюз как бы заходил со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров, несмотря на достигнутые между нами принципиальные договоренности в ходе 17-летних переговоров по присоединению к ВТО».

«Мы, естественно, на это отреагировали. Мы сказали, конечно, если Украина решила так поступить, это ее выбор, мы уважаем этот выбор, но мы не должны этот выбор оплачивать. Почему люди, проживающие на территории сегодняшней Российской Федерации, должны платить за этот выбор украинского руководства?» — подчеркнул российский лидер.

«Мы предложили провести переговоры нашим европейским партнерам в трехстороннем формате. Нам жестко отказали, сказали, что это вообще не ваше дело, — напомнил Путин. — Кризис начался с того, что, как известно, господин Янукович объявил о том, что он должен перенести подписание договора об ассоциации с Евросоюзом». Как добавил российский лидер, Янукович тогда сказал, что «нужно время, чтобы уточнить эти детали».



Во время учений НАТО. Италия, 19 октября 2015 года. Фото: Reuters

Сближение Украины и НАТО

Сближение Украины с Североатлантическим альянсом является угрозой для безопасности России, так как на территории республики может появиться военная инфраструктура НАТО, заявил Путин.

На реплику Стоуна о том, что он не видит угрозы в «соглашении между Украиной и НАТО», российский лидер ответил: «А я вижу».

«Эта угроза заключается в том, что когда НАТО приходит в ту или иную страну, как правило, политическое руководство этой страны и население страны не могут влиять на принимаемые НАТО решения. В том числе по размещению военной инфраструктуры, не исключая, например, и постановку очень чувствительных систем вооружения, в том числе и противоракетной обороны», — указал российский лидер.

При этом в беседе со Стоуном президент РФ отметил близость российского и украинского народов.

«С Украиной нас связывают тысячи нитей, — констатировал российский лидер. — Я глубоко убежден, что украинский и русский народ не просто близкие родственники, это практически одно и то же».

«Что касается языковых особенностей, культурных особенностей, исторических особенностей, это, безусловно, требует уважения, и, кстати говоря, всегда уважалось и в рамках единой страны», — подчеркнул президент.

«Достаточно сказать, что весь Советский Союз в течение десятилетий возглавляли выходцы с Украины. Мне кажется это о многом говорит», — напомнил Путин.

О присоединении Крыма

Стоун спросил Путина, не считает ли он решение России о присоединении Крыма ошибкой. «Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим большинством голосов за присоединение к России», — отметил президент РФ.

«Ведь весь этот переворот был связан с большим уровнем насилия. И в том числе возникла угроза насилия со стороны националистических элементов в отношении Крыма, где 70% почти этнических русских. Или тех, кто считает себя русскими и русский язык для них родной. Люди забеспокоились, прежде всего, о своей безопасности», — добавил Путин.

«Да, мы создали условия, чтобы люди могли прийти на выборы, — отметил он. — У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал. 90 с лишним процентов населения Крыма пришло на этот референдум, проголосовали, а затем на основе этого голосования парламент, тот же самый, обратился в Россию, с просьбой принять Крым в состав Российской Федерации».

Путин также констатировал, что жители Крыма «не хотели жить под властью националистов».



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О защите территории

Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты собственной территории, в частности Крыма, заявил Путин. Это высказывание российского президента прозвучало в ответ на вопрос Стоуна о ситуации, возникшей в 2014 году в результате облета российским боевым самолетом американского эсминца Donald Cook в Черном море.

Стоун провел параллель между этим инцидентом и Кубинским ракетным кризисом, поставившим мир на грань ядерной войны. «После того, как Крым стал полноценной частью Российской Федерации, наше отношение к этой территории кардинальным образом изменилось, — ответил Путин. — И если мы видим угрозу для нашей территории — а Крым это наша территория — мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами».

«Но я все-таки не сравнивал бы это с Карибским кризисом, потому что тогда мир стоял на пороге ядерной катастрофы, — продолжал он. — Но здесь, слава Богу, до такой ситуации не довели. Хотя мы поставили в Крым наши новейшие комплексы береговой обороны „Бастион“. Против таких ракетных систем такое судно как Donald Cook, беззащитно».

На вопрос Стоуна о том, имели ли российские военные полномочия на открытие огня, последовал четкий ответ: «У нас всегда есть разрешение на использование имеющихся у нас средств защиты и обороны Российской Федерации». «Что делал Donald Cook возле нашей территории? — задался вопросом Владимир Путин. — Кто кого провоцирует? Мы намерены защищать свою территорию».

В то же время он назвал «выдержанным и ответственным» капитана американского эсминца, который, по словам Путина, «принял правильное решение, не стал обострять ситуацию, не стал провоцировать и доводить ситуацию до абсурда, до столкновения». «Это вовсе не значит, что Donald Cook подвергся бы ракетной атаке, — пояснил он, — но они должны были видеть, что берег защищен».