Боевики взяли в заложники посетителей ресторана в Сомали, есть погибшие

В Могадишо исламисты «Аш-Шабаб» совершили двойное нападение: подорвали автомобиль у входа в отель и захватили расположенный неподалеку ресторан. Атаки привели к большому числу жертв.

В столице Сомали — Могадишо — боевики в среду, 14 июня, подорвали автомобиль у входа в отель Posh Treats, после чего ворвались в расположенный неподалеку ресторан Pizza House, где захватили заложников. Двойное нападение повлекло за собой большое количество жертв.

Агентство AP сообщает минимум о 17 погибших и 26 раненых. dpa передает, что 12 человек были убиты и 30 пострадали. Среди жертв есть иностранцы, в частности — один сириец.

Двое из нападавших были застрелены полицией, 10 заложников удалось вывести из здания, уточняет AP. Между тем, по данным агентства, внутри ресторана находятся еще пять террористов. Они отключили электричество, чтобы затруднить спецназу штурм помещения. Число остающихся внутри посетителей уточняется.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка «Аш-Шабаб». Исламистов, контролировавших отдельные районы Могадишу и территории в центре и на юге страны, в последние годы удалось существенно оттеснить с их позиций. Однако в 2016 году они вновь активизировались после отвода из Сомали вооруженных сил Эфиопии, участвовавших в подавлении боевиков.