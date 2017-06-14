На фоне кризиса в заливе Катар купит у США истребителей на 12 млрд долларов

Катар проведет закупку истребителей у США. Эта сделка была одобрена еще в прошлом году Конгрессом. Но теперь Катар в эпицентре дипломатического скандала, а Трамп считает Доху — «спонсором терроризма».



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Министерство обороны Катара заявило о подписании соглашения с США о покупке истребителей F-15 за $ 12 млрд. Об этом сообщает Reuters . Соглашение заключается на фоне разрыва 10 арабскими странами дипотношений с Катаром. Кроме того, сам президент США Дональд Трамп обвинял Доху в поддержке терроризма.

По данным Reuters, глава Пентагона Джим Мэттис и представители Катара встретились в среду, 14 июня, для закрепления соглашения, сообщили осведомленные источники.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что речь идет о 36 самолетах.

Предварительное согласие на продажу до 72 истребителей F-15QA Катару Конгресс США дал еще в ноябре 2016 года. Тогда речь шла о сделке на $ 21,1 млрд. Главным поставщиком самолета на Ближний Восток будет Boeing, в компании отказались давать Reuters комментарий.

Однако в июне отношения Катара и ряда стран Персидского залива обострились. 10 государств, среди которых ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и др., разорвали с Дохой отношения , объявив ее изоляцию. Они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран и поддержке террористических организаций «Исламское государство» и «Братья мусульмане». Штаб-квартира последней находится в Катаре.

Трамп в свою очередь называл Катар спонсором терроризма, что, как отмечает Reuters, может повредить планам Госдепартамента США стабилизировать ситуацию в регионе.