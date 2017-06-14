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На фоне кризиса в заливе Катар купит у США истребителей на 12 млрд долларов
15.06.2017 08:25 — Новости Мира | Tut.by
Катар проведет закупку истребителей у США. Эта сделка была одобрена еще в прошлом году Конгрессом. Но теперь Катар в эпицентре дипломатического скандала, а Трамп считает Доху — «спонсором терроризма».
Министерство обороны Катара заявило о подписании соглашения с США о покупке истребителей F-15 за $ 12 млрд. Об этом сообщает
По данным Reuters, глава Пентагона Джим Мэттис и представители Катара встретились в среду, 14 июня, для закрепления соглашения, сообщили осведомленные источники.
Ранее агентство
Предварительное согласие на продажу до 72 истребителей F-15QA Катару Конгресс США дал еще в ноябре 2016 года. Тогда речь шла о сделке на $ 21,1 млрд. Главным поставщиком самолета на Ближний Восток будет Boeing, в компании отказались давать Reuters комментарий.
Однако в июне отношения Катара и ряда стран Персидского залива обострились. 10 государств, среди которых ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и др.,
Трамп в свою очередь называл Катар спонсором терроризма, что, как отмечает Reuters, может повредить планам Госдепартамента США стабилизировать ситуацию в регионе.
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Эта сделка была одобрена еще в прошлом году Конгрессом. Но теперь Катар в эпицентре дипломатического скандала, а Трамп считает Доху - "спонсором терроризма".
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