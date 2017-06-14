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В Евросоюзе отменили плату за роуминг

15.06.2017 11:21 — Новости Мира | БДГ  
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С 15 июня по всей территории Европейского союза отменена плана за роуминг.

Об этом было объявлено в совместном заявлении президента Европарламента Антонио Таяни, премьер-министра председательствующей в Совете ЕС Мальты Джозефа Муската и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

«Отныне граждане, путешествующие в пределах ЕС, смогут звонить, писать сообщения и соединяться на своих мобильных устройствах по той же цене, которую они платят дома. Отмена платы за роуминг является одним из крупнейших и наиболее ощутимых успехов ЕС», - говорится в заявлении.

Институты ЕС работали над решением этой проблемы 10 лет, и теперь она в прошлом.

Между тем Евросоюз намерен отменить плату за роуминг также для шести государств Восточного партнерства, в том числе и Беларуси.

"Если вы путешествуете в страны Восточного партнерства или из них, тарифы на роуминг очень высоки. Плата за роуминг была отменена в Европе, и теперь мы планируем сделать то же самое для шести стран (Восточного партнерства – ред.)", - заявил глава отдела Европейской службы внешнего действия Борис Ярошевич, передает Agenda.ge.

По его словам, тарифы будут устанавливать операторы мобильной связи, но "плата будет низкой и доступной для всех". Реализация этой инициативы запланирована на 2020 год.

Напомним, что в Евразийском экономическом союзе стороны пока смогли договориться лишь об удешевлении роуминга. Так, в 2016 году мобильные операторы Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России договорились снизить цены на роуминг. Чиновники антимонопольных ведомств пяти стран Евразийского экономического союза отчитались, что всё произошло в результате их многомесячной работы. 

 
 
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С 15 июня по всей территории Европейского союза отменена плана за роуминг.

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