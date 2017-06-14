ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин не хочет "идентифицировать" внуков. Но один из них ходит в сад

15.06.2017 13:19 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вопрос о жизни детей и внуков президента России Владимира Путина вновь не дает покоя. В четверг эту тему подняли во время прямой линии с президентом.

«Мои дочери занимаются наукой, образованием, никуда не лезут, живут нормальной рядовой жизнью», — заявил Путин.

Президент также отказался рассказывать о внуках. «Не хочу, чтобы они были принцами крови. Если сказать имя возраст — они тут же будут идентифицированы и их не оставят в покое», — сказал он.

Путин лишь уточнил. Что один из внуков уже ходит в детский сад.

Впервые президент России рассказал о своих внуках в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в июне нынешнего года. Путин отметил, что сожалеет о том, что ему редко удается играть с внуками.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мои дочери занимаются наукой, образованием, никуда не лезут, живут нормальной рядовой жизнью", - заявил Путин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Каковы условия в северокорейских тюрьмах?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика