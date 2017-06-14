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Путин не хочет "идентифицировать" внуков. Но один из них ходит в сад
15.06.2017 13:19 — Новости Мира | Tut.by
Вопрос о жизни детей и внуков президента России Владимира Путина вновь не дает покоя. В четверг эту тему подняли во время прямой линии с президентом.
«Мои дочери занимаются наукой, образованием, никуда не лезут, живут нормальной рядовой жизнью», — заявил Путин.
Президент также отказался рассказывать о внуках. «Не хочу, чтобы они были принцами крови. Если сказать имя возраст — они тут же будут идентифицированы и их не оставят в покое», — сказал он.
Путин лишь уточнил. Что один из внуков уже ходит в детский сад.
Впервые президент России
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"Мои дочери занимаются наукой, образованием, никуда не лезут, живут нормальной рядовой жизнью", - заявил Путин.
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