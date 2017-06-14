Вопрос о жизни детей и внуков президента России Владимира Путина вновь не дает покоя. В четверг эту тему подняли во время прямой линии с президентом.

«Мои дочери занимаются наукой, образованием, никуда не лезут, живут нормальной рядовой жизнью», — заявил Путин.

Президент также отказался рассказывать о внуках. «Не хочу, чтобы они были принцами крови. Если сказать имя возраст — они тут же будут идентифицированы и их не оставят в покое», — сказал он.

Путин лишь уточнил. Что один из внуков уже ходит в детский сад.

Впервые президент России рассказал о своих внуках в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в июне нынешнего года. Путин отметил, что сожалеет о том, что ему редко удается играть с внуками.