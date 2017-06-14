Уже 17 жертв. Пожарные смогли добраться до верхних этажей сгоревшей многоэтажки в Лондоне

Число жертв крупного пожара в жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона достигло 17. Об этом заявил представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди.



Фото: Reuters

«К сожалению, я могу подтвердить, что число погибших сейчас составляет 17 человек. Мы полагаем, что, к сожалению, это число будет возрастать», — сказал он.

Пожарные смогли добраться до верхних этажей сгоревшего жилого дома Grenfell Tower и провели первоначальный осмотр его помещений. Об этом сообщила начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон.

«Некоторые внутренние структуры здания в данный момент считаются небезопасными, кроме центральной его части, поэтому пожарные смогли добраться до самого верха. Они провели первоначальный недолгий осмотр дверных проемов», — сказала она, подчеркнув, что полномасштабная поисковая операция сейчас не может быть осуществлена в связи с наличием угрозы для пожарных. Коттон также исключила возможность обнаружения живых людей в сгоревшем здании.

Как сообщила Коттон британской вещательной корпорации «Би-би-си», пожарные провели быстрый осмотр всех 24 этажей высотки.

«На верхних этажах сохранились небольшие очаги огня, — отметила она. — С учетом произошедшего и опасений за конструкции здания мы на данный момент не направляем туда пожарных».

Британцы менее чем за сутки пожертвовали в фонды помощи пострадавшим от пожара в Лондоне более 1 млн фунтов стерлингов ($ 1,3 млн), информирует газета Gardian. По ее данным, на призывы двух благотворительных фондов и газеты Evening Standard откликнулись тысячи людей. Кроме того, муниципальные власти собрали для погорельцев около 200 тыс. фунтов ($ 255 тыс.).

Как информировал телеканал Sky News, ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит место происшествия. Ранее она призвала провести тщательное расследование случившегося.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower произошел ночью в среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке.