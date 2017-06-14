ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уже 17 жертв. Пожарные смогли добраться до верхних этажей сгоревшей многоэтажки в Лондоне

15.06.2017 13:31 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Число жертв крупного пожара в жилом доме Grenfell Tower в западной части Лондона достигло 17. Об этом заявил представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди.


Фото: Reuters

«К сожалению, я могу подтвердить, что число погибших сейчас составляет 17 человек. Мы полагаем, что, к сожалению, это число будет возрастать», — сказал он.

Пожарные смогли добраться до верхних этажей сгоревшего жилого дома Grenfell Tower и провели первоначальный осмотр его помещений. Об этом сообщила начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон.

«Некоторые внутренние структуры здания в данный момент считаются небезопасными, кроме центральной его части, поэтому пожарные смогли добраться до самого верха. Они провели первоначальный недолгий осмотр дверных проемов», — сказала она, подчеркнув, что полномасштабная поисковая операция сейчас не может быть осуществлена в связи с наличием угрозы для пожарных. Коттон также исключила возможность обнаружения живых людей в сгоревшем здании.

Как сообщила Коттон британской вещательной корпорации «Би-би-си», пожарные провели быстрый осмотр всех 24 этажей высотки.

«На верхних этажах сохранились небольшие очаги огня, — отметила она. — С учетом произошедшего и опасений за конструкции здания мы на данный момент не направляем туда пожарных».

Британцы менее чем за сутки пожертвовали в фонды помощи пострадавшим от пожара в Лондоне более 1 млн фунтов стерлингов ($ 1,3 млн), информирует газета Gardian. По ее данным, на призывы двух благотворительных фондов и газеты Evening Standard откликнулись тысячи людей. Кроме того, муниципальные власти собрали для погорельцев около 200 тыс. фунтов ($ 255 тыс.).

Как информировал телеканал Sky News, ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетит место происшествия. Ранее она призвала провести тщательное расследование случившегося.

Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower произошел ночью в среду. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, в результате чего некоторые люди оказались в огненной ловушке.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"К сожалению, я могу подтвердить, что число погибших сейчас составляет 17 человек. Мы полагаем, что, к сожалению, это число будет возрастать", - сказал он.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин не хочет "идентифицировать" внуков. Но один из них ходит в сад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика