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Прекращено уголовное дело в отношении задержанного в Беларуси спортсмена Мурада Амриева

15.06.2017 15:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Прекращено уголовное преследование чемпиона мира по ММА Мурада Амриева. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике.


Фото: Константин Гусев/Facebook

«Дознавателем ОП-3 УМВД РФ по г. Грозный, в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 14 июня текущего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), возбужденного по ч.3 ст. 327 УК РФ, по которому Мурад Амриев проходил в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.

Мурада Амриева Беларусь передала России 8 июня, пояснив это тем, что спортсмен находится в межгосударственном розыске за использование подложных документов; по данным Комитета по предотвращению пыток, поводом для этого стала опечатка в его паспорте.

Сам Амриев утверждал, что его преследуют из-за брата, которого подозревают в покушении на высокопоставленного сотрудника МВД.

Не выдавать Амриева России просили родители Мурада и правозащитники. Видеообращение с такой же просьбой к Александру Лукашенко записала Ксения Собчак. Все они говорили, что экстрадиция в Чечню несет смертельную угрозу для спортсмена.

После того как Амриева доставили в Чечню, его допросили по делу об использовании заведомо подложного паспорта и освободили под подписку о невыезде.

— Сейчас я с семьей, у нас все в порядке. С тех пор как меня передали полицейским, никто ко мне силу не применял и словом не обидел. Конечно, вся эта ситуация была огромным стрессом для меня. Она нарушила мои и спортивные планы, и жизненные, но никакой угрозы сейчас нет ни для меня, ни для семьи. Это я вам говорю честно, без какого-то давления, — рассказал Амриев на пресс-конференции после освобождения.

 
 
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