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Прекращено уголовное дело в отношении задержанного в Беларуси спортсмена Мурада Амриева
15.06.2017 15:28 — Новости Мира | Tut.by
Прекращено уголовное преследование чемпиона мира по ММА Мурада Амриева. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике.
«Дознавателем ОП-3 УМВД РФ по г. Грозный, в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, 14 июня текущего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), возбужденного по ч.3 ст. 327 УК РФ, по которому Мурад Амриев проходил в качестве подозреваемого», — говорится в сообщении.
Мурада Амриева Беларусь
Сам Амриев утверждал, что его преследуют из-за брата, которого подозревают в покушении на высокопоставленного сотрудника МВД.
Не выдавать Амриева России просили родители Мурада и правозащитники. Видеообращение с такой же просьбой к Александру Лукашенко записала Ксения Собчак. Все они говорили, что экстрадиция в Чечню несет смертельную угрозу для спортсмена.
После того как Амриева доставили в Чечню, его допросили по делу об использовании заведомо подложного паспорта и
— Сейчас я с семьей, у нас все в порядке. С тех пор как меня передали полицейским, никто ко мне силу не применял и словом не обидел. Конечно, вся эта ситуация была огромным стрессом для меня. Она нарушила мои и спортивные планы, и жизненные, но никакой угрозы сейчас нет ни для меня, ни для семьи. Это я вам говорю честно, без какого-то давления, —
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Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике.
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