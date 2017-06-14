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Финские ВВС сообщили о появлении над Балтикой российского бомбардировщика

15.06.2017 18:21 — Новости Мира | Tut.by  
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В последние дни над Балтикой активизировалась российская авиация, среди замеченных у финских границ — стратегический бомбардировщик Ту-160. Об этом сообщается на сайте командования ВВС Финляндии.


Финские военные опубликовали фотографии российских самолетов, обнаруженных у границ воздушного пространства Финляндии 14−15 июня 2017 года. Снимки сделаны с бортов истребителей F/A-18 ВВС Финляндии, поднимавшихся на перехват российских самолетов.

Среди них — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, воздушный командный пункт Ил-22, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, истребитель Су-27УБ, а также стратегический бомбардировщик Ту-160.



В данный момент на Балтике идут масштабные учения НАТО Baltops, они продлятся с 1 до 18 июня. В маневрах принимают участие 50 военных кораблей, свыше 50 самолетов и вертолетов, а также более четырех тысяч военнослужащих 14 стран: Бельгии, Дании, Эстонии, Польши, Финляндии, Франции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, Великобритании, Швеции и США. В рамках серии учений в Европу переброшены самолеты стратегической авиации США B-52H и B-2.

 
 
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Финские военные опубликовали фотографии российских самолетов, обнаруженных у границ воздушного пространства Финляндии 14−15 июня 2017 года.

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