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Переговоры по Brexit начнутся 19 июня

15.06.2017 23:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Брюссель и Лондон окончательно договорились о том, что переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit) начнутся в понедельник, 19 июня. Тем самым процесс Brexit стартует согласно плану, хотя новое правительство Соединенного Королевства еще не сформировано, пишет агентство dpa.


Фото: Reuters

Официальные представители Брюсселя и Лондона впервые после британского референдума о выходе из Евросоюза обсудят условия отказа Соединенного Королевства от членства в ЕС. Брюссель прежде всего интересуют гарантии для граждан государств ЕС, живущих в Великобритании, и выполнение этой страной всех финансовых обязательств, взятых ею в качестве члена Евросоюза. Речь также пойдет о новых границах между Ирландией и Северной Ирландией.

Великобритания, в свою очередь, попытается договориться о двустороннем соглашении о свободной торговле, поскольку премьер-министр Тереза Мэй намерена вывести страну за пределы внутреннего европейского рынка и Таможенного союза.

Переговоры по Brexit должны завершиться до марта 2019 года.

 
 
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Переговоры по Brexit должны завершиться до марта 2019 года.

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