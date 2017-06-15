ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин обвинил США во вмешательстве в российские выборы

16.06.2017 07:24 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент России Владимир Путин заявил, что США всегда вмешивались в выборы в РФ, особенно агрессивно — в 2012 году. Об этом он рассказал в интервью, которое было показано в фильме режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» на телеканале Showtime в четверг, 15 июня.


Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

На вопрос режиссера о том, вмешивались ли США в выборы в России, последовал ответ президента: «И в 2000-ом, и в 2012-ом. Всегда было, но в 2012-ом это было особенно агрессивно».

«Я в детали не буду вдаваться, американские партнеры знают об этом, я и (бывшему госсекретарю Джону) Керри говорил, и (бывшему президенту Бараку) Обаме говорил. Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные», — рассказал Путин.

«Неправительственные организации, да, могут заниматься всем, чем угодно, причем любого национального происхождения, хотя неправительственные организации часто финансируются через ряд „прокладок“ и структур — то ли из Госдепа, то ли из других квазигосударственных источников на всем постсоветском пространстве, в восточной Европе и во многих других странах. И в Африке то же самое происходит, и в Латинской Америке», — уточнил российский президент.

В ночь на 16 июня в эфир американского телеканала Showtime вышла четвертая часть фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На вопрос режиссера о том, вмешивались ли США в выборы в России, последовал ответ президента: "И в 2000-ом, и в 2012-ом. Всегда было, но в 2012-ом это было особенно...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Переговоры по Brexit начнутся 19 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика