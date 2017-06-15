ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полиция США выдала ордера на арест охранников Эрдогана после их драки с протестующими в Вашингтоне

16.06.2017 07:33 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Реакция президента Турции не замедлила себя ждать: «Стал бы я брать с собой в Америку телохранителей, неспособных меня защитить?». Посол США в Анкаре вызван в МИД.


Кадр: Meduza

Американские правоохранительные органы выдали ордера на арест двенадцати телохранителей президента Турции, принявших участие в столкновениях между сторонниками политика и прокурдскими активистами во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон 17 мая. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил глава столичной полиции Питер Ньюшем.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон, в свою очередь, заявил, что действия правоохранителей «посылают ясный сигнал, что Соединенные Штаты не потерпят тех, кто использует запугивание и насилие для подавления свободы слова и допускаемых по закону политических высказываний».

Следствие пришло к выводу, что действия охранников, атаковавших демонстрантов у резиденции турецкого посла в Вашингтоне, носили неоправданно агрессивный характер. Личности телохранителей удалось установить после просмотра записей, которые велись камерами видеонаблюдения.

«Что это за закон? Что за правосудие?»

Между тем действия американских правоохранительных органов вызвали бурную реакцию со стороны Эрдогана. «Что это за закон? Что за правосудие? Стал бы я брать с собой в Америку телохранителей, неспособных меня защитить?» — цитирует слова турецкого президента агентство Anadolu.

Турецкое внешнеполитическое ведомство также выразило возмущение по поводу решений американской стороны, после чего посол США в Анкаре Джон Басс был вызван в МИД Турции.

Инцидент с потасовкой с участием охранников Эрдогана произошел в ходе поездки турецкого президента в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе столкновений несколько человек получили травмы разной степени тяжести, двое были задержаны.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин обвинил США во вмешательстве в российские выборы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика