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Число арестованных в Европе джихадистов растет третий год

16.06.2017 08:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Число арестованных в Европе по подозрению в исламском терроризме растет уже три года подряд, показывают данные Европола.


Фото: Reuters

По данным европейской полиции, в 2016 году по подозрению в терроризме были задержаны 718 человек против 687 человек в 2015 году и 395 — в 2014-м.

При этом число джихадистских нападений снизилось с 17 в 2015 году до 13 в 2016-м, говорится в ежегодном отчете о ситуации с терроризмом в ЕС.

Из этого числа шесть нападений были связаны с деятельностью запрещенной во многих странах группировки, называющей себя «Исламским государством».

В докладе также отмечается, что в организации джихадистских атак все большую роль играют женщины.

При организации терактов женщины встречают меньше препятствий на своем пути, чем мужчины, говорится в докладе. Кроме того, успешные или даже предотвращенные нападения, организованные женщинами в странах Запада, могут вдохновить других джихадистов, предупреждает Европол.

В докладе упоминается также рост числа насильственных нападений со стороны радикальных ультраправых группировок.

В Европе также с 2014 года растет число нападений, организованных левыми экстремистами. В 2016 году было совершено 27 таких нападений, из которых 16 было зафиксировано в Италии.

Всего на территории восьми стран ЕС в прошлом году было зафиксировано 142 совершенных, неудавшихся и предотвращенных террористических нападения. Среди них были нападения, которые готовили джихадисты, а также националисты, ультралевые и другие группы, говорится в отчете.

Еврокомиссар по вопросам безопасности в ЕС Джулиан Кинг заявил, что эти цифры говорят о необходимости более тесного сотрудничества в сфере разведки.

 
 
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По данным европейской полиции, в 2016 году по подозрению в терроризме были задержаны 718 человек против 687 человек в 2015 году и 395 - в 2014-м.

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