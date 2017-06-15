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Еврогруппа выделит Греции 8,5 млрд евро

16.06.2017 08:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппы) на совещании в Брюсселе в четверг, 15 июня, достигли соглашения о перечислении Греции нового кредита, его объем составит 8,5 млрд евро. Сумму перечислят в ближайшее время несколькими траншами.


Фото: Reuters

В тот же день позже глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила о готовности фонда также оказать Греции финансовую помощь. Однако новые транши МВФ будут поступать в Афины лишь после того, как в Брюсселе согласуют шаги по облегчению долговых обязательств Греции.

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). В 2015 году был согласован новый, уже третий, пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро. До июля Афинам необходимо получить 7 млн евро, чтобы выплатить долги международным кредиторам. В противном случае Греции грозит банкротство.

22 мая Еврогруппа не смогла договориться о выделении Афинам нового кредита и списании части долга. Ранее парламент Греции принял новый пакет мер жесткой экономии — в частности, пенсии в стране сократятся на 18 процентов, а минимальная сумма ежегодного дохода, не облагаемая налогом, понизится с 8636 до 5681 евро.

 
 
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В тот же день позже глава МВФ Кристин Лагард заявила о готовности фонда также оказать Греции финансовую помощь.

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