Минобороны России сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Министерство обороны РФ проверяет информацию о гибели лидера группировки «Исламское государство» Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки в конце мая.



Абу Бакр аль-Багдади. Скриншот видео

Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве также добавили, что российские военные в конце мая ликвидировали в южном предместье Ракки ряд высокопоставленных командиров, а также порядка 330 полевых командиров среднего звена и рядовых боевиков.

«В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС), а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны», — сказали в Минобороны. Среди ликвидированных, по данным ведомства, оказались «эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от г. Ракки до н. п. Эс-Сухне и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман Аль-Шауах».