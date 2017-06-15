ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны России сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

16.06.2017 10:10 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министерство обороны РФ проверяет информацию о гибели лидера группировки «Исламское государство» Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки в конце мая.


Абу Бакр аль-Багдади. Скриншот видео

Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал также лидер ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», — говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве также добавили, что российские военные в конце мая ликвидировали в южном предместье Ракки ряд высокопоставленных командиров, а также порядка 330 полевых командиров среднего звена и рядовых боевиков.

«В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС), а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны», — сказали в Минобороны. Среди ликвидированных, по данным ведомства, оказались «эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от г. Ракки до н. п. Эс-Сухне и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман Аль-Шауах».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Еврогруппа выделит Греции 8,5 млрд евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика