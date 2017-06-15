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СМИ опубликовали список 65 пропавших после пожара в многоэтажке в Лондоне: в нем 18 детей
16.06.2017 12:00 — Новости Мира | Tut.by
Британская газета
Газета приводит имена пропавших без вести, возраст и фотографии большинства из них. Среди возможных жертв пожара, по крайней мере, 18 детей и подростков.
В полиции при этом заявляют, что точное число жертв в данный момент не установлено, предполагая, что оно будет расти по мере обнаружения останков погибших. Сотрудники лондонской полиции выражают надежду, что число жертв пожара в доме Grenfell Tower не будет трехзначным, заявил в четверг представитель Скотленд-ярда Стюарт Канди.
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Пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, в котором проживали до 600 человек, произошел в ночь на среду.
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