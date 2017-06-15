Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль умер 16 июня в возрасте 87 лет. Бывший глава германского правительства, сыгравший одну из ключевых ролей в процессе объединения страны, скончался в своем доме в Людвигсхафене (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Как мир отреагировал на смерть политика — в материале.



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«Потребуется время, чтобы осознать, кого мы потеряли в его лице»

«Нам еще потребуется время, чтобы осознать, кого мы потеряли в его лице», — заявила Ангела Меркель. «Я преклоняюсь в память о нем», — сказала канцлер Германии.

«В действительности две важнейшие задачи германской политики последних десятилетий определяли деятельность Коля — достижение единства нашей родины и объединение Европы. Коль понял, что одно и другое неотделимо друг от друга, — подчеркнула Меркель. — Его заслуги в достижении обеих целей заслуживают признания».

По ее мнению, Коль «стал удачей для Германии», которую «он любил и которой оставался верен на протяжении своей жизни». Меркель подчеркнула, что Коль «обладал тонким чутьем истории» и стремился создать доверие между Вашингтоном и Москвой, Парижем и Варшавой. «В нашей памяти он останется великим европейцем и канцлером германского единства. Я преклоняюсь в память о нем», — сказала Меркель.

«Выдающийся немец»

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль, скончавшийся в возрасте 87 лет, был великим государственным деятелем, в его лице ушел из жизни выдающийся немец. Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Зигмара Габриэля.

«Мы только что услышали о том, что скончался бывший федеральный канцлер Гельмут Коль. Он был великим государственным деятелем, великим немецким политиком и, прежде всего, великим европейцем, который очень много сделал не только для объединения Германии, но и Европы», — отметил Габриэль.

«Это его завещание. Таким он останется в памяти», — подчеркнул глава МИД. «В эти минуты мы мысленно находимся с его семьей и детьми. Скончался действительно великий немец», — говорится в заявлении Габриэля.

«Великий архитектор»

Гельмут Коль был великим европейским идеологом и архитектором воссоединения Германии.

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

Helmut #Kohl hat maßgeblich den österreichischen EU-Beitritt unterstützt. Mein Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie. 3/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 16 июня 2017 г.

«С уходом Гельмута Коля мы потеряли человека, который на протяжении десятилетий формировал европейскую политику и генерировал ее идеи. Коль был великим европейцем и архитектором воссоединения Германии и Европы. Он в значительной степени поддерживал вступление Австрии в ЕС. Я соболезную его семье в эти трудные часы», — написал Курц на своей странице в Twitter.

«Истинный друг всей Европы»

Без канцлера ФРГ Гельмута Коля не было бы евро и ЕС никогда не обрел бы свои современные очертания, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Новость о смерти бывшего канцлера и моего близкого друга стала тяжелым ударом для меня. Нам будет его не хватать, это был истинный друг всей Европы, — заявил Юнкер. — Гельмут Коль принес новую жизнь в европейский дом. Он строил мосты с востоком и западом, и он никогда не переставал изобретать новые и новые проекты европейского будущего».

Ich bin in großer Trauer über den Tod von Helmut Kohl, meinem engen Freund. Er hat mich auf allen europäischen Wegen geleitet und begleitet. pic.twitter.com/0QdGsbZHlg — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 16 июня 2017 г.

«Без Гельмута Коля не было бы евро, — продолжил политик. — Он с самого начала понял экономическую и политическую значимость и безграничные возможности единой валюты. Для него и его ближайшего партнера (президента Франции) Франсуа Миттерана Европа всегда была проектом мира, который спас континент после двух мировых войн».

Свои соболезнования в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ сегодня выразили главы Европарламента и Европейского совета Антонио Таяни и Дональд Туск, а также премьер Бельгии Шарль Мишель.

«Лидер, объединивший Германию»

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль, скончавшийся в пятницу в возрасте 87 лет, был одним из самых больших друзей Израиля, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Я глубоко сожалею о кончине бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, он был одним из самых больших друзей Израиля, он всегда придерживался идеи обеспечения безопасности Израиля, — сказал Нетаньяху. — Симпатия Коля к Израилю и сионизму нашли отражение в наших с ним многочисленных встречах, а также в его твердой произраильской позиции, которую он неизменно демонстрировал в Европе и на международных форумах».

Высказывания главы израильского кабинета распространила здесь в пятницу его канцелярия. Нетаньяху выразил соболезнования семье Коля и немецкому народу. «Коль был лидером, объединившим Германию решительной и твердой рукой», — сказал он.

Работа с Колем — один из наиболее приятных моментов в жизни

Экс-президент США Джордж Буш-старший считает, что бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль внес вклад в прекращение холодной войны. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении бывшего американского лидера в связи с кончиной Коля.

Буш-старший отметил, что считает германского политика «одним из величайших лидеров послевоенной Европы», который посвятил жизнь «укреплению демократических институтов в своей стране и за ее пределами». «Работа бок о бок с моим добрым другом над мирным прекращением холодной войны и объединением Германии в рамках НАТО останется одним им наиболее приятных для меня моментов в жизни», — заверил 41-й президент США.

Джордж Буш-старший занимал пост президента США с 1989 по 1993 год. До этого он был вице-президентом в администрации Рональда Рейгана, конгрессменом, представителем США при ООН, спецпосланником США в Китае и директором ЦРУ.

Искренне старался помочь справиться с проблемами, связанными с распадом СССР

«Пришла печальная новость: ушел из жизни бывший канцлер Германии Гельмут Коль — человек, который так много сделал для развития равноправных отношений между своей страной и новой демократической Россией. В непростые для нашей страны девяностые годы господин Коль искренне старался помочь нам справиться с политическими и экономическими проблемами, связанными с распадом СССР», — прокомментировала смерть немецкого политика Наина Ельцина.

«Мои самые искренние сочувствия гражданам Германии, друзьям и близким господина Гельмута Коля», — добавила вдова первого президента России.