Богослов, футболист и джихадист: что известно о лидере ИГ аль-Багдади?

Министерство обороны России объявило , что лидер группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади мог быть убит в Сирии в результате удара российской авиации. До этого о его возможной гибели сообщали США — американские спецслужбы несколько лет охотились за «невидимым шейхом». Но до сих пор сообщения о его смерти не подтверждались. И о жизни аль-Багдади известно не так много.



Скриншот с youtube.com

Ибрагим Аввад Ибрагим аль-Бадри, ставший известным как Абу Бакр аль-Багдади, родился в 1971 году в иракском городе Самарра, в суннитской семье, принадлежавшей к среднему классу.

Его семья относилась к клану, члены которого считаются прямыми потомками пророка Мухаммеда.

С юности его единственной страстью был Коран. Он постоянно изучал и декламировал его и придавал огромное значение соблюдению религиозных правил.

В семье ему дали прозвище Верующий. Родным нередко доставалось, если, по мнению юного Ибрагима, они жили не в соответствии с законами ислама.

От богослова до боевика

В 1996 году аль-Багдади окончил курс исламоведения в Багдадском университете, в 1999-м в Исламском университете Ирака ему была присвоена степень магистра, а в 2007 году он там же защитил докторскую диссертацию в области философии и богословия.

До 2004 года с двумя женами и шестью детьми он проживал в бедном багдадском районе Тобчи, где учил Корану детей в местной мечети, а также был известен как звезда местного футбольного клуба.

Еще во время аспирантуры Абу Бакр аль-Багдади под влиянием своего дяди стал членом радикального движения «Братья-мусульмане». К 2000 году под их влиянием он стал поддерживать джихадизм салафитского толка.

Вскоре после американского вторжения в Ирак в 2003 году аль-Багдади принял участие в создании суннитского повстанческого движения. В феврале 2004 года он был арестован военными США в Фаллудже и провел 10 месяцев в американском лагере для заключенных Бакка. Затем он был переправлен в лагерь поменьше, а позднее отпущен.

Новый халиф

С того времени Абу Бакр аль-Багдади постоянно фигурировал в отчетах американских спецслужб как один из самых разыскиваемых боевиков, однако установить его местонахождение было сложно.

Этой информацией владело весьма ограниченное число его соратников. Известно, что, как правило, он выступал перед полевыми командирами в маске, благодаря чему получил прозвище Невидимый шейх.

Между тем аль-Багдади стремительно поднимался вверх в иерархии радикальных исламистов, и в 2010 году, после гибели первых лидеров «Исламского государства» (группировка признана экстремистской и запрещена в России, Британии и ряде других стран) Абу Айюба аль-Масри и Абу Омара аль-Багдади он возглавил самопровозглашенный халифат.

В последние годы неоднократно поступали сообщения о том, что аль-Багдади ранен или убит, но только один раз, в 2015 году, информация о его ранении подтвердилась.

Сам он постоянно заявлял, что авиаудары сил западной коалиции и российской авиации по позициям ИГ не наносят его группировке существенного урона.