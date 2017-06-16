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Обширная гибель тканей мозга. Что врачи в США узнали о состоянии освобожденного из КНДР студента
16.06.2017 23:05 — Новости Мира | Tut.by
13 июня Северная Корея вернула США 22-летнего Отто Уормбира — студента, осужденного за кражу пропагандистского плаката и приговоренного к 15 годам каторги. В КНДР заявили, что освободили его «
По прибытии в США Отто Уормбира сразу же отправили в больницу. 15 июня были объявлены первые результаты обследования. Магнитно-резонансная томография выявила у 22-летнего студента «обширную гибель тканей» всех отделов головного мозга. Состояние Уормбира врачи медицинского центра Университета Цинциннати описали как «невосприимчивое бодрствование»: молодой человек периодически открывает глаза и моргает, но не реагирует на окружающих и вообще не подает «никаких признаков того, что понимает человеческую речь».
Что именно произошло с Уормбиром, по-прежнему неясно. В американской клинике сразу же заявили, что проведут полное обследование, поскольку у врачей «нет оснований верить версии событий», изложенной КНДР. Представители Северной Кореи утверждали, что Отто Уормбир заразился ботулизмом, а вскоре после этого принял снотворное и впал в кому. Никаких признаков инфекции американские врачи не обнаружили. Вероятнее всего, смерть клеток мозга наступила в результате остановки сердца, причиной которой могла стать передозировка лекарств. Результаты МРТ, переданные корейскими врачами, позволили
Отец Отто Уормбира обвинил КНДР в жестоком обращении с сыном. В ходе пресс-конференции Фред Уормбир также
Родные пытались освободить Отто Уормбира в течение 17 месяцев. Как
По просьбе родственников врачи не сообщают прессе медицинский прогноз Отто Уормбира. Отец 22-летнего студента признался, что семья радуется возвращению сына, но испытывает горе в связи с его состоянием. «Мы стараемся делать так, чтобы ему было комфортно», — заявил он.
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13 июня Северная Корея вернула США 22-летнего Отто Уормбира - студента, осужденного за кражу пропагандистского плаката и приговоренного к 15 годам каторги. В КНДР...
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