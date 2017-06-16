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Трамп подтвердил, что против него ведется расследование

16.06.2017 22:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что в отношении него ведется расследование о возможной попытке воспрепятствовать правосудию по делу о связях с Россией.


Фото: Reuters

«В отношении меня ведется расследование об увольнении директора ФБР человеком, который мне сказал уволить главу ФБР!» — написал Трамп в своем твиттере.

В очередной раз он назвал подозрения в свой адрес «охотой на ведьм».

Трамп ранее заявлял, что уволил директора ФБР Джеймса Коми, основываясь на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

В марте Розенстайн взял на себя руководство расследованием ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, поскольку Сешнса самого заподозрили в связях с Кремлем.

Спустя два месяца Розенстайн поручил возглавить расследование экс-главе ФБР Роберту Мюллеру.

В среду американские СМИ сообщили, что назначенный спецпрокурором Мюллер ведет расследование в отношении Трампа из-за подозрений, что президент пытался воспрепятствовать правосудию и оказать давление на бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

По данным СМИ, Мюллер намерен провести серию интервью с высокопоставленными сотрудниками разведки, чтобы выяснить, пытался ли Трамп заставить Коми прекратить расследование в отношении своего экс-советника Майкла Флинна.

По информации источников газет New York Times, Washington Post и Wall Street Journal, спецпрокурор поговорит с директором Агентства национальной безопасности (АНБ) Майком Роджерсом, его бывшим заместителем Ричардом Леджеттом и директором Национальной разведки США Дэном Коутсом.

В начале недели сообщалось, что Мюллер привлекает к расследованию юридических тяжеловесов, таких как частный адвокат Джеймс Куорлс, принимавший участие в расследовании Уотергейтского скандала, или помощник замминистра юстиции Майкл Дрибен, который выступал на стороне обвинения в Верховном суде США более 100 раз. Автор блога Lawfare Пол Розенцвейг назвал назначение последнего «худшей новостью для Дональда Трампа за эту неделю».

В пятницу стало известно, что вице-президент США Майк Пенс нанял адвоката для защиты по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Им стал бывший федеральный прокурор США Ричард Каллен, который в настоящее время возглавляет адвокатскую контору McGuire Woods.

 
Теги: Новости
 
 
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"В отношении меня ведется расследование об увольнении директора ФБР человеком, который мне сказал уволить главу ФБР!" - написал Трамп в своем твиттере.

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