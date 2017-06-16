|
Трамп подтвердил, что против него ведется расследование
16.06.2017 22:36 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что в отношении него ведется расследование о возможной попытке воспрепятствовать правосудию по делу о связях с Россией.
«В отношении меня ведется расследование об увольнении директора ФБР человеком, который мне сказал уволить главу ФБР!» — написал Трамп в своем твиттере.
В очередной раз он назвал подозрения в свой адрес «охотой на ведьм».
Трамп ранее заявлял, что уволил директора ФБР Джеймса Коми, основываясь на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.
В марте Розенстайн взял на себя руководство расследованием ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, поскольку Сешнса самого заподозрили в связях с Кремлем.
Спустя два месяца Розенстайн поручил возглавить расследование экс-главе ФБР Роберту Мюллеру.
В среду американские СМИ
По данным СМИ, Мюллер намерен провести серию интервью с высокопоставленными сотрудниками разведки, чтобы выяснить, пытался ли Трамп заставить Коми прекратить расследование в отношении своего экс-советника Майкла Флинна.
По информации источников газет New York Times, Washington Post и Wall Street Journal, спецпрокурор поговорит с директором Агентства национальной безопасности (АНБ) Майком Роджерсом, его бывшим заместителем Ричардом Леджеттом и директором Национальной разведки США Дэном Коутсом.
В начале недели сообщалось, что Мюллер привлекает к расследованию юридических тяжеловесов, таких как частный адвокат Джеймс Куорлс, принимавший участие в расследовании Уотергейтского скандала, или помощник замминистра юстиции Майкл Дрибен, который выступал на стороне обвинения в Верховном суде США более 100 раз. Автор блога Lawfare Пол Розенцвейг назвал назначение последнего «худшей новостью для Дональда Трампа за эту неделю».
В пятницу стало известно, что вице-президент США Майк Пенс нанял адвоката для защиты по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Им стал бывший федеральный прокурор США Ричард Каллен, который в настоящее время возглавляет адвокатскую контору McGuire Woods.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В отношении меня ведется расследование об увольнении директора ФБР человеком, который мне сказал уволить главу ФБР!" - написал Трамп в своем твиттере.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии