Пожар в лондонской многоэтажке: десятки человек погибли, выжившие штурмуют районную администрацию

Спустя два дня после пожара в многоэтажке Grenfell Tower на западе Лондона полиция установила: погибли не менее 30 человек, еще более 70 пропали без вести — и надежды найти их живыми практически нет. Премьер-министр Тереза Мэй объявила, что расследованием пожара займется особая комиссия; по одной из предварительных версий, к таким серьезным последствиям привела некачественная изоляция в здании. «Медуза» рассказывает о том, как все это могло произойти — и почему жильцы сгоревшего дома штурмуют районную администрацию.



Жильцы сгоревшего дома штурмуют районную администрацию, 16 июня 2017 года. Фото: Reuters

Пожар

24-этажный дом Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон загорелся примерно в час ночи 14 июня. Огонь быстро охватил все здание, к утру оно полностью сгорело. В момент пожара в доме находились около 600 человек, многим из них не удалось вовремя выбраться из квартир.

Дом Grenfell Tower построили в 1974 году, это социальное жилье, возведенное по заказу местных властей и выполненное в архитектурном стиле популярного в то время в Лондоне брутализма. Дом совсем недавно капитально отремонтировали, у него появилась новая облицовка. И до, и после ремонта здание считалось небезупречным с точки зрения пожарной безопасности: жильцы жаловались, что в квартирах нет автоматических систем тушения пожара, и отмечали, что при эвакуации всем придется выбираться через один выход.

Что именно спровоцировало пожар, до сих пор достоверно неизвестно. Наиболее популярная версия — неисправность холодильника в квартире на пятом этаже, из-за которой начался пожар на кухне, вскоре распространившийся по всему дому. The Daily Mail опубликовала подробный рассказ о жильце этой квартиры — это 44-летний таксист Бихайлу Кебеде. Из текста следует, что Кебеде, заметив пожар, начал будить соседей, а затем уже жильцы позвонили в службу спасения. На публикацию граждане подали более тысячи жалоб в местные органы надзора за прессой: первоначально Кебеде в тексте был представлен как отрицательный герой, и сразу на нескольких фотографиях изображен с бокалом пива. Газета впоследствии скорректировала заметку.

По данным The Guardian , быстрому распространению огня (пожар охватил все здание примерно за полчаса) могла способствовать некачественная облицовка. Как выяснила газета, компания, занимавшаяся капитальным ремонтом фасада, выбрала более дешевые и легковоспламеняющиеся материалы.

Погибшие и выжившие

Как выяснилось к утру пятницы, 16 июня, в результате пожара погибли не менее 30 человек. В полиции уверены, что число погибших возрастет: пропавшими без вести числятся 76 человек, и шансов найти их живыми практически нет. В больницах остаются 24 человека, 12 из них в критическом состоянии.

Пожарные долго не могли добраться до верхних этажей здания, во время пожара многие жильцы фактически оказались запертыми в квартирах и не могли выйти. Более того, оставаться в апартаментах им предписывала пожарная инструкция в Grenfell Tower: дом построен таким образом, что любая квартира должна выдерживать пожар в течение получаса — теоретически, за это время к зданию приедут пожарные и помогут людям выбраться.

Как отметил мэр Лондона Садик Хан, спаслись те, кто эту инструкцию проигнорировали и сразу же выбежали на улицу. Запертые в квартирах жильцы спускались из дома по связанным простыням и даже выбрасывали из окон детей — в надежде, что они выживут. Одна женщина, по словам очевидцев, выбросила из окна пятилетнего сына с высоты пятого или шестого этажа, ему удалось выжить; еще одного ребенка мать выбросила с 11 этажа — и его поймал мужчина , стоявший в толпе у здания. Судьбы обеих матерей неизвестны.



Фото: Reuters

Реакция

Пожар в Grenfell Tower оказался главным событием недели в Великобритании и за рубежом не только из-за вопиющего числа погибших и пострадавших, но и из-за реакции на него. Многие газеты отмечали, как вели себя чиновники и политики: Тереза Мэй, например, приехала на место событий и поговорила с пожарными — но не с пострадавшими. Ее главный оппонент, лидер лейбористов Джереми Корбин, в первую очередь навестил погорельцев — и был обвинен консерваторами в том, что политизирует человеческую беду. Позднее в больницах пострадавших навестили королева Елизавета II и принц Уильям; встретилась с ними в конце концов и Тереза Мэй. Она также объявила, что расследованием пожара займется специальная комиссия и о результатах будет доложено публично.



Королева Елизавета II общается с жильцами сгоревшей в Лондоне многоэтажки, 16 июня 2017 года. Фото: Reuters

16 июня жильцы дома пришли в администрацию района Кенсингтон, чтобы выразить свое негодование: они считают, что именно местные власти виноваты в пожаре. Еще один повод для негодования — первоначальный отказ властей предоставить всем жителям Grenfell Tower квартиры в том же районе.

Видео: The Guardian

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Позднее чиновники исправились и заявили, что каждой семье дадут квартиры где-то поблизости от сгоревшего дома. Группа недовольных жильцов ворвалась в здание районной администрации, один из них прочитал требования : переселить всех в квартиры по соседству, оказать погорельцам финансовую помощь и провести тщательное расследование. К вечеру пятницы часть требований жильцов была выполнена — Тереза Мэй пообещала выделить на помощь пострадавшим 5 миллионов фунтов.