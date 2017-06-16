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Пожар в лондонской многоэтажке: десятки человек погибли, выжившие штурмуют районную администрацию
16.06.2017 21:59 — Новости Мира | Tut.by
Спустя два дня после пожара в многоэтажке Grenfell Tower на западе Лондона полиция установила: погибли не менее 30 человек, еще более 70
Пожар
24-этажный дом Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон загорелся примерно в час ночи 14 июня. Огонь быстро охватил все здание, к утру оно полностью сгорело. В момент пожара в доме находились около 600 человек, многим из них не удалось вовремя выбраться из квартир.
Дом Grenfell Tower построили в 1974 году, это социальное жилье, возведенное по заказу местных властей и выполненное в архитектурном стиле популярного в то время в Лондоне брутализма. Дом совсем недавно капитально отремонтировали, у него появилась новая облицовка. И до, и после ремонта здание считалось небезупречным с точки зрения пожарной безопасности: жильцы жаловались, что в квартирах нет автоматических систем тушения пожара, и отмечали, что при эвакуации всем придется выбираться через один выход.
Что именно спровоцировало пожар, до сих пор достоверно неизвестно. Наиболее популярная версия — неисправность холодильника в квартире на пятом этаже, из-за которой начался пожар на кухне, вскоре распространившийся по всему дому.
По данным
Погибшие и выжившие
Как выяснилось к утру пятницы, 16 июня, в результате пожара погибли не менее 30 человек. В полиции уверены, что число погибших возрастет: пропавшими без вести числятся 76 человек, и шансов найти их живыми практически нет. В больницах остаются 24 человека, 12 из них в критическом состоянии.
Пожарные долго не могли добраться до верхних этажей здания, во время пожара многие жильцы фактически оказались запертыми в квартирах и не могли выйти. Более того, оставаться в апартаментах им предписывала пожарная инструкция в Grenfell Tower: дом построен таким образом, что любая квартира должна выдерживать пожар в течение получаса — теоретически, за это время к зданию приедут пожарные и помогут людям выбраться.
Как отметил мэр Лондона Садик Хан, спаслись те, кто эту инструкцию проигнорировали и сразу же выбежали на улицу. Запертые в квартирах жильцы спускались из дома по связанным простыням и даже выбрасывали из окон детей — в надежде, что они выживут. Одна женщина, по словам очевидцев,
Реакция
Пожар в Grenfell Tower оказался главным событием недели в Великобритании и за рубежом не только из-за вопиющего числа погибших и пострадавших, но и из-за реакции на него. Многие газеты отмечали, как вели себя чиновники и политики: Тереза Мэй, например, приехала на место событий и поговорила с пожарными — но не с пострадавшими. Ее главный оппонент, лидер лейбористов Джереми Корбин, в первую очередь навестил погорельцев — и был обвинен консерваторами в том, что политизирует человеческую беду. Позднее в больницах пострадавших навестили королева Елизавета II и принц Уильям; встретилась с ними в конце концов и Тереза Мэй. Она также объявила, что расследованием пожара займется специальная комиссия и о результатах будет доложено публично.
16 июня жильцы дома пришли в администрацию района Кенсингтон, чтобы выразить свое негодование: они считают, что именно местные власти виноваты в пожаре. Еще один повод для негодования — первоначальный
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Позднее чиновники исправились и заявили, что каждой семье дадут квартиры где-то поблизости от сгоревшего дома. Группа недовольных жильцов ворвалась в здание районной администрации, один из них
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Спустя два дня после пожара в многоэтажке Grenfell Tower на западе Лондона полиция установила: погибли не менее 30 человек, еще более 70 пропали без вести - и надежды найти...
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