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В Италии разоблачили лжепринца
17.06.2017 07:30 — Новости Мира | Tut.by
Итальянские правоохранительные органы разоблачили лжепринца Черногории и Македонии, сообщает
Предполагаемый мошенник выдавал себя за особу королевских кровей, чтобы встречаться с дипломатами, звездами и бизнесменами на светских мероприятиях по всему миру.
На свой сайт он выкладывал фотографии, на которых изображен, например, с теннисистом Новаком Джоковичем и архиепископом Монако. А в 2015 году он даже пожаловал титул актрисе и модели Памеле Андерсон.
В отношении 56-летнего Цернетича начато расследование. У него нашли поддельные документы, в том числе паспорта. Как предполагается, на самом деле лжепринц — это итальянец, родившийся на границе со Словенией и проживающий в настоящее время в Турине.
Поводом для расследования стала жалоба владельца отеля, в котором останавливался Цернетич. Лжепринц не заплатил за проживание, предложив отправить счет в посольство Македонии в Риме, но сотрудники дипломатического представительства не имели понятия о Цернетиче.
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В отношении 56-летнего Цернетича начато расследование. У него нашли поддельные документы, в том числе паспорта.
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