В Италии разоблачили лжепринца

Итальянские правоохранительные органы разоблачили лжепринца Черногории и Македонии, сообщает Daily Mail . По имеющимся данным, Стефан Цернетич обманул множество аристократов и знаменитостей.

Предполагаемый мошенник выдавал себя за особу королевских кровей, чтобы встречаться с дипломатами, звездами и бизнесменами на светских мероприятиях по всему миру.

На свой сайт он выкладывал фотографии, на которых изображен, например, с теннисистом Новаком Джоковичем и архиепископом Монако. А в 2015 году он даже пожаловал титул актрисе и модели Памеле Андерсон.