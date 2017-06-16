ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии разоблачили лжепринца

17.06.2017 07:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Итальянские правоохранительные органы разоблачили лжепринца Черногории и Македонии, сообщает Daily Mail. По имеющимся данным, Стефан Цернетич обманул множество аристократов и знаменитостей.

Предполагаемый мошенник выдавал себя за особу королевских кровей, чтобы встречаться с дипломатами, звездами и бизнесменами на светских мероприятиях по всему миру.

На свой сайт он выкладывал фотографии, на которых изображен, например, с теннисистом Новаком Джоковичем и архиепископом Монако. А в 2015 году он даже пожаловал титул актрисе и модели Памеле Андерсон.

В отношении 56-летнего Цернетича начато расследование. У него нашли поддельные документы, в том числе паспорта. Как предполагается, на самом деле лжепринц — это итальянец, родившийся на границе со Словенией и проживающий в настоящее время в Турине.

Поводом для расследования стала жалоба владельца отеля, в котором останавливался Цернетич. Лжепринц не заплатил за проживание, предложив отправить счет в посольство Македонии в Риме, но сотрудники дипломатического представительства не имели понятия о Цернетиче.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении 56-летнего Цернетича начато расследование. У него нашли поддельные документы, в том числе паспорта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Трамп объявил о частичной отмене соглашений Обамы с Кубой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика