Путин: закрытие участка границы РФ и Украины до урегулирования приведет к гибели людей

Закрытие участка российско-украинской границы в районе Донбасса до политического урегулирования ситуации с самопровозглашенными республиками приведет к гибели многих их жителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Книга, подготовленная на основе серии их бесед, вышла в США в пятницу.

«Самое важное сейчас — обеспечить политическое урегулирование», — приводятся в книге слова Путина на английском языке из интервью, состоявшегося в мае 2016 года.

«Украинское руководство настаивает на том, что участок границы в районе, где находятся непризнанные республики, должен быть закрыт. И, действительно, минские договоренности предписывают закрытие границы с Россией украинскими пограничниками, но лишь после того, как будут приняты ключевые политические решения», — констатировал Путин.

«Однако до того, как эти решения будут приняты и выполнены, пока люди в этих непризнанных республиках не будут в безопасности, закрытие границы будет означать лишь одно — что люди будут окружены и позже уничтожены», — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил в связи с этим, что лица, ответственные за смерть более 40 человек в Одессе в мае 2014 года, так и не были наказаны украинскими властями.