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После пожара. Как в Лондоне помогают пострадавшим и ищут пропавших жителей небоскреба

17.06.2017 08:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Сотрудники лондонской полиции выразили надежду, что число жертв пожара в жилом доме Grenfell Tower не будет трехзначным. До сих пор более 70 человек числятся пропавшими без вести и надежды найти их живыми практически нет. Чем живет город после случившегося — в фотографиях агентства Reuters.


Объявления о розыске пропавших после пожара людей неподалеку от сгоревшего дома

Так после тушения пожара выглядит многоэтажный жилой дом Grenfell Tower на западе Лондона. 15 июня 2017 года

Люди утешают друг друга недалеко от места трагедии

Спасатели с собакой обследуют территорию вокруг основания башни

Девушка оставляет плакат на стене с надписями «Помогите нам найти Джесс», «Скоро увидимся, всегда в нашем сердце», «Ты одна из лучших моих подруг» и снимками девочки-подростка. После пожара неизвестна судьба 18 детей

Волонтеры собирают наборы помощи для пострадавших от пожара. 15 июня 2017

У стен сгоревшего дома летает дрон

Люди приветствуют пожарных неподалеку от сгоревшего дома. 15 июня 2017

У импровизированной стены памяти некоторые просто молчат, другие оставляют цветы и надписи

Люди перемещают поддоны для складирования предметов первой необходимости в помощь пострадавшим

Местные жители крепят плакат снаружи балкона: «Почему люди лишились жизней? Урок снова не усвоен. Наши жизни имеют значение!»

Спасатели стоят на заваленной обломками детской площадке

Британский премьер-министр Тереза Мэй в четверг посетила место трагедии

Люди крепят фотографии пропавших на свою одежду

На тротуарах в коробках разложена бесплатная одежда. На фото: «Одежда для детей возрастом 0−2 года», «Мальчики до 6 лет», «Нижнее белье для девочек», «Для новорожденных до 12 месяцев»

«Покойся с миром», «Мне так жаль», «Никогда не будете забыты», «Молимся», — оставляют записи на плакате жители Лондона

15 июня пожарные продолжали распылять воду на сгоревшее здание

Видны сильные разрушения после пожара. Огонь бушевал здесь больше суток

Объявление о розыске прикреплено к дереву. За ним волонтеры раздают еду пострадавшим
 
 
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Чем живет город после случившегося - в фотографиях агентства Reuters.

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