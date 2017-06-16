В Киеве задержали предполагаемых сообщников убийцы беглого экс-депутата Госдумы Вороненкова

Украинские правоохранители задержали предполагаемых сообщников убийцы беглого экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Стало известно имя одного из них — это 36-летний Ярослав Тарасенко. Он учился в школе Севастополя, а потом окончил Днепропетровский университет МВД.



В декабре 2016 Вороненков решил перебраться в Россию, объяснив это тем, что подвергся необоснованному преследованию со стороны ФСБ

Украинские полицейские задержали предполагаемых сообщников убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, говорится в сообщении на сайте полиции Украины. Как уточняет ведомство, задержание произошло в городе Павлограде Днепропетровской области. В следственных действиях принимают участие сотрудники украинской генпрокуратуры.

«В рамках уголовного производства по делу об убийстве Вороненкова правоохранители проводят задержания лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Также проводятся необходимые процессуальные действия, в частности обыски», — объясняют в полицейском ведомстве.

Задержанных доставляют в отделы для проведения дальнейших следственных действий.

Голосеевский суд Киева до августа арестовал одного из задержаных — Ярослава Тарасенко, сообщил телеканал «112 Украина» со ссылкой на спикера прокуратуры столицы Украины Надежду Максимец.

Судя по профилю Тарасенко в социальной сети «ВКонтакте», он родился 24 января 1981 года, окончил школу в Севастополе, а потом отучился в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. В настоящие время Тарасенко помолвлен, однако когда должна состояться свадьба — не уточняется.

Также задержанный подписан на группу «Я нацiоналiст» и «Правый сектор Днепропетровск» (оба сообщества заблокированы по обращению Роскомнадзора и на основании решения Генпрокуратуры России).

Именно в Павлограде проживал и непосредственный исполнитель убийства Вороненкова Павел Паршов . С лета 2015 года он служил в добровольческом батальоне «Донбасс» в Мариуполе, куда попал из другого добровольческого формирования — «Азов». Об этом украинским СМИ сообщил бывший командир «Донбасса». Якобы у Паршова был позывной «Боксер», но в боевых действиях он почти не участвовал и вскоре покинул ряды подразделения.



Фото с места происшествия: facebook.com/maximilian.sorokin

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Его охранник успел ранить киллера, и тот позже скончался. По словам бывшего российского депутата Ильи Пономарева, во время покушения Вороненков направлялся на встречу с ним. Сразу после расстрела бывшего российского парламентария с места происшествия скрылась машина «ZAZ Chance», в которой убийцу поджидали сообщники. Предположительно, среди них мог быть и Тарасенко. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незадолго до этих событий Паршов якобы посещал Донецк, хотя бойцам нацгвардии, в которую входит «Азов», запрещено посещать этот город.

«6 марта убийца находился на временно оккупированной территории, а именно в городе Донецк. Это дало президенту и мне основания подозревать Россию в этом преступлении. Нацгвардейцам, в том числе бывшим, запрещено оставаться в этом районе», — заявил генпрокурор.

По словам Луценко, правоохранители обыскали квартиру, в которой убийца остановился вместе с двумя другими людьми.

После этого украинские СМИ написали, что в розыск по делу об убийстве Вороненкова объявлен еще один член «Правого сектора» и житель Павлограда — некий инструктор по боевому гопаку Ярослав Левенец. Он заочно обвиняется по ч. 1 ст. 263 уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

По данным украинской журналистки Алены Луньковой, Ярослав Левенец, так же как и Паршов, служил в батальоне «Донбасс». Его позывной — «Хантер».

«С 2012-го был в розыске за экономические преступления, но сам себя называл политзаключенным режима Януковича… Помогал его „амнистии“ Семен Семенченко (командир „Донбасса“. — „Газета.Ru“). После выхода из СИЗО в 2014-м „Хантер“ идет воевать к Семенченко в „Донбасс“. Но в прошлом году его опять вызывают в суд. Мера пресечения — домашний арест с браслетом. Семенченко снова за него заступился», — пишет журналистка.

При этом на сайте «Комитет освобождения политических узников» Левенец числится как боец «Правого сектора». Сразу после того, как журналистка опубликовала свой пост в интернете, информация об объявлении в розыск бойца «Правого сектора» была удалена. Между тем, по данным Луньковой, в Киев Паршов, расстрелявший депутата Госдумы, приехал именно с Левенцом. СМИ называли Левенца человеком, следившим за Вороненковым и подвозившим Паршова к месту преступления.

Депутат Госдумы VI созыва, член фракции КПРФ Вороненков после событий 2014 года на Майдане заявил: «Украина сегодня — это не только трагедия братского нам народа. Это урок всем нам!

Вот что происходит с молодежью, которая целенаправленно в течение многих лет подвергается определенному воздействию. Через СМИ, фильмы, песни, школу, бытовое поведение окружающих. 25 лет несколько поколений молодых людей воспитывались в антироссийском и русофобском духе. Результат мы видим".

В марте 2015 года Вороненков женился на депутате Госдумы от «Единой России» и оперной солистке Мариинского театра Марии Максаковой-Ингенбергс, гражданке России и Германии. Через год у пары родился сын Иван. Вороненков баллотировался и в нынешний созыв парламента по одномандатному избирательному округу № 129 Нижегородской области, но проиграл.

В декабре 2016 года у Вороненкова начались проблемы с законом, и он решил перебраться из России в Украину. Эмиграцию Вороненков объяснил тем, что подвергся необоснованному преследованию в России со стороны ФСБ. Он выступил с критикой российских властей. Также бывший парламентарий заявил, что не голосовал за ратификацию договора о присоединении Крыма к России и что жители Крыма на референдуме 16 марта 2014 года голосовали только из материальных соображений. Максакова в беседе с российским СМИ заявила, что в момент голосования в Думе о присоединении Крыма она специально уехала на отдых в Таиланд, чтобы не принимать участия в этом заседании парламента. Вместе с супругой Вороненков быстро добился получения украинского гражданства.

Убитый депутат по-прежнему числится в федеральном розыске на российской территории. Вместе с тем СК России расследует отдельное дело по факту убийства Вороненкова.