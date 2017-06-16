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У стрелка, ранившего конгрессмена на тренировке по бейсболу, был список подлежащих устранению

17.06.2017 13:46 — Новости Мира | Tut.by  
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У Джеймса Ходжкинсона, ранившего 14 июня конгрессмена Стивена Скалиса во время тренировки на бейсбольном поле в штате Виргиния, был список потенциальных жертв-республиканцев. Сотрудники ФБР обнаружили рукописный список при обыске в автофургоне, в котором Ходжкинсон жил на протяжении последних месяцев, сообщил американский телеканал Fox News в пятницу, 16 июня.

В этом списке числились конгрессмены-республиканцы Скотт Дежарле, Трент Фрэнкс, Джефф Данкан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит. Фрэнкс в интервью Fox News сообщил, что его проинформировали о привлечении к расследованию инцидента в Виргинии, в ходе которого Ходжкинсон ранил Скалиса и еще четырех человек, а затем был сам застрелен полицейскими.

Следствие полагает, что 66-летний Ходжкинсон действовал в одиночку. По словам властей, у него уже были проблемы с законом: он подвергался аресту за избиение и управление автомобилем в нетрезвом виде. На протяжении последних месяцев он жил в своем автофургоне в городе Александрия в Виргинии и мылся и работал на компьютере в расположенном неподалеку клубе YMCA.

В настоящее время следователи пытаются установить, почему Ходжкинсон приехал в Вашингтон и насколько преднамеренными были его действия. Известие о том, что у него был список потенциальных жертв, по мнению властей, свидетельствует о том, что происшедшее в Виргинии было не случайностью, а преднамеренной попыткой убийства политиков. В ходе недавней кампании по выборам президента США Ходжкинсон, по всей видимости, работал волонтером на кандидата от Демократической партии — сенатора из Вермонта Берни Сандерса.

 
 
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