|
У стрелка, ранившего конгрессмена на тренировке по бейсболу, был список подлежащих устранению
17.06.2017 13:46 — Новости Мира | Tut.by
У Джеймса Ходжкинсона,
В этом списке числились конгрессмены-республиканцы Скотт Дежарле, Трент Фрэнкс, Джефф Данкан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит. Фрэнкс в интервью Fox News сообщил, что его проинформировали о привлечении к расследованию инцидента в Виргинии, в ходе которого Ходжкинсон ранил Скалиса и еще четырех человек, а затем был сам застрелен полицейскими.
Следствие полагает, что 66-летний Ходжкинсон действовал в одиночку. По словам властей, у него уже были проблемы с законом: он подвергался аресту за избиение и управление автомобилем в нетрезвом виде. На протяжении последних месяцев он жил в своем автофургоне в городе Александрия в Виргинии и мылся и работал на компьютере в расположенном неподалеку клубе YMCA.
В настоящее время следователи пытаются установить, почему Ходжкинсон приехал в Вашингтон и насколько преднамеренными были его действия. Известие о том, что у него был список потенциальных жертв, по мнению властей, свидетельствует о том, что происшедшее в Виргинии было не случайностью, а преднамеренной попыткой убийства политиков. В ходе недавней кампании по выборам президента США Ходжкинсон, по всей видимости, работал волонтером на кандидата от Демократической партии — сенатора из Вермонта Берни Сандерса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом списке числились конгрессмены-республиканцы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии